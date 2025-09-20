سقوط تریلی در محور پاکدشت- ایوانکی؛ ۲ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز شنبه وقوع سانحه سقوط تریلی در پل محور پاکدشت- ایوانکی به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله امدادگران پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه فوت در دم دو نفر را رقم زده است، افزود: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: علت حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی است اما توجه به جلو، رعایت سرعت مطمئنه و داشتن هوشیاری کافی از این حوادث می‌توانست پیشگیری کند.