  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

سقوط تریلی در محور پاکدشت- ایوانکی؛ ۲ نفر جان باختند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر سمنان از وقوع حادثه سقوط یک دستگاه تریلی در پل در محور پاکدشت به ایوانکی خبر داد و گفت: این حادثه تلخ متأسفانه به جان باختن دو نفر منجر شد.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز شنبه وقوع سانحه سقوط تریلی در پل محور پاکدشت- ایوانکی به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله امدادگران پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه فوت در دم دو نفر را رقم زده است، افزود: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: علت حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی است اما توجه به جلو، رعایت سرعت مطمئنه و داشتن هوشیاری کافی از این حوادث می‌توانست پیشگیری کند.

