به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اصغر فارسی عصر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در ملایر، با بیان اینکه خبرنگاران در انعکاس رویدادها در سطح جهانی نقشی اثرگذار دارند، اظهار کرد: دشمنان با بستن دهان خبرنگاران می‌خواهند مظلومیت مردم غزه را پنهان کنند اما پوشش خبری گسترده، موجب برانگیختگی افکار عمومی و شکل‌گیری راهپیمایی‌های ضدصهیونیستی در سراسر جهان شده است.

وی با تأکید بر لزوم روشنگری و بیان حقایق برای خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن افزود: باید توانمندی‌ها و فرصت‌ها را برای مردم بیان کنیم تا دستاوردها و ظرفیت‌های انقلاب اسلامی را بشناسند و برای مشارکت در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه سیاسی، ترغیب شوند. امنیت پایدار در گرو مشارکت مردم است.

مردم ایران برنده جنگ ۱۲ روزه

فرمانده سپاه ناحیه ملایر با اشاره به نبرد دوازده‌روزه با رژیم صهیونیستی گفت: ما در این جنگ با آمریکا و ابرقدرت‌ها روبه‌رو بودیم، نه فقط اسرائیل، و با وجود نفوذ عوامل داخلی، پیروز شدیم. دشمن قصد براندازی داشت اما مردم پای انقلاب ایستادند.

فارسی در بخش دیگری از سخنانش، با انتقاد از مردمی‌نشدن اقتصاد کشور افزود: باید از تجربه موفق چین در مردمی‌کردن اقتصاد بهره بگیریم. اگر خبرنگاران در عرصه سیاسی واقعیت‌ها را بازگو کنند، می‌توان از موانع عبور کرد.

رسانه؛ موتور امیدآفرینی

وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید ظرفیت‌ها را برجسته و از بزرگ‌نمایی مشکلات پرهیز کنند، افزود: دشمن از برجسته‌کردن ضعف‌ها سوءاستفاده می‌کند. رهبر معظم انقلاب در تمام سخنان‌شان نقطه سیاهی ندارند و به جامعه امید می‌دهند.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر تصریح کرد: ما همیشه در جنگ با دشمن بوده‌ایم و هر حماقتی از سوی او با پاسخ قاطع ما روبه‌رو خواهد شد.

رسانه در خط مقدم جنگ اندیشه

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام محمدولی دارابی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه ناحیه ملایر، رسانه را ابزار مهم بصیرت‌افزایی دانست و گفت: مکتب عاشورا توسط حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) با کار رسانه‌ای زنده ماند. امروز جنگ، جنگ اندیشه‌هاست و رسانه باید با غنا بخشیدن به فکر و ذهن مردم، امیدآفرینی و دلگرمی ایجاد کند.

دارابی با اشاره به عملیات موشکی ایران علیه پایگاه عین‌الاسد تصریح کرد: این حمله ضربه سنگینی به آمریکا بود اما به دلیل ضعف در انعکاس رسانه‌ای، به اندازه کافی برجسته نشد. رسالت رسانه در جبهه انقلاب، دفاع از عزت کشور است.