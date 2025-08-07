به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر که به همت سازمان بسیج رسانه برگزار شد، اظهار کرد: حضور چهره‌های برجسته رسانه‌ای در این مراسم، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از مجاهدت‌های خاموش خبرنگاران به‌ویژه شهدای رسانه در حوادث اخیر کشور است.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دفاعی افزود: امروز نقش رسانه‌ها به‌ویژه در حوزه عملیات روانی به‌قدری مهم است که می‌تواند سرنوشت یک جنگ را تغییر دهد.

سردار مهدوی ادامه داد: دشمنان اسلام و ایران اسلامی با بهره‌گیری از امپراتوری رسانه‌ای و دروغ‌پراکنی، تلاش می‌کنند ذهن مردم را هدف قرار دهند و ناامیدی را در جامعه گسترش دهند، در حالی‌که این وظیفه خبرنگاران انقلابی است که با روایت صحیح واقعیت‌ها، امیدآفرینی کنند و نقشه دشمن را خنثی سازند.

وی به نقش کلیدی رسانه‌ها در انعکاس دستاوردهای دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، با وجود تبلیغات گسترده دشمن درباره تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته، شاهد بودیم که با حرکت نیروهای نظامی ایران، دشمن به سرعت عقب‌نشینی کرد و این نشان داد که روحیه، مقاومت و اراده ملت ایران برترین سلاح در برابر تکنولوژی است.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) با اشاره به تجربه دفاع مقدس تأکید کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی نیز علی‌رغم کمبود تجهیزات و حمایت همه‌جانبه دشمنان از رژیم بعث، جوانان غیور ایرانی اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به‌دست دشمن بیفتد.

وی با بیان اینکه پیروزی‌ها حاصل انسجام ملی و وحدت بین مردم و نیروهای مسلح است، گفت: امروز نیز همین روحیه مقاومت و خودباوری باعث شده موشک‌های ساخت داخل، با دقت نقطه‌زنی، عمق رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهند و لایه‌های ادعایی دفاعی آن را در هم بشکنند.

سردار مهدوی همچنین از رسانه‌ها خواست با روایتگری صحیح و دقیق از خدمات نظام و فعالیت‌های داخلی کشور، امید را در دل مردم زنده نگه دارند و در برابر تلاش‌های دشمن برای وارونه‌نمایی واقعیت‌ها، ایستادگی کنند.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه خاطرنشان کرد: امروز خبرنگاران رسالت مهمی دارند تا صدای مظلومان و بی‌پناهان را به جهانیان برسانند و اجازه ندهند امپراتوری رسانه‌ای ظلم، واقعیت‌ها را سانسور کند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) در پایان با قدردانی از فعالان رسانه‌ای استان، خبرنگاران را فرماندهان جنگ روایت‌ها خواند و گفت: اگر امروز جبهه دشمن در حوزه رسانه فعال است، خبرنگاران انقلابی ما نیز باید با قدرت، روایت‌گر امید، حقیقت و مقاومت باشند.