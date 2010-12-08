خبرنگاران متعهد در خط مقدم جنگ نرم قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی، توجیهی با عنوان “ همایش خبرنگاران افتخاری بسیج “ که با هدف آشنایی با روشهای نوین خبری برگزار شد، به نقش تبلیغات دروغین دشمن در مقابله با حق اشاره کرد و اظهار داشت: یزید و یارانش با تبلیغات دروغین و با انتشار اخبار کذب، بسیاری از مردم غافل را با خود همراه کردند.
افزود: دشمنان با استفاده از اخبار کذب ، حق را باطل و باطل را حق جلوه میدهند.
وی با اشاره به رسالت خبرنگاران متعهد به نظام و انقلاب اسلامی اظهار داشت: خبرنگاران متعهد به نظام و انقلاب اسلامی در خط مقدم جنگ نرم قرار دارند و با قلم و بیان خود میتوانند از حق دفاع و باطل را به همگان نمایان کنند.
انعکاس فعالیتهای بسیج در رسانهها بیشتر شود
کارشناس روابط عمومی سپاه علی بن ابی طالب(ع) نیز در این همایش، نسبت به اهمیت انعکاس خبری فعالیتهای بسیج در رسانهها اشاره کرد و گفت: بسیج در عرصه های مختلف فعالیتهای گسترده بسیاری دارد که به دلیل عدم ارسال بموقع اخبار این فعالیتها و رویدادها از سوی خبرنگاران افتخاری بسیج، انعکاس قابل ملاحظهای مشاهده نمیشود.
افشین گودرزی افزود: روابط عمومی سپاه علی بن ابی طالب(ع) با در اختیار داشتن نمایندگی خبرگزاری بسیج و تعامل گسترده با رسانهها و همچنین انتشار نشریه شاخص آمادگی لازم را جهت انعکاس فعالیتها و رویدادهای بسیج داراست.
وی همچنین در این همایش خبرنگاران افتخاری بسیج را با روشهای نوین خبری آشنا کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
گفتنی است در پایان این مراسم از خبرنگاران فعال افتخاری ناحیه مقاومت بسیج امام حسن(ع) تجلیل بعمل آمد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه ناحیه مقاومت بسیج امام حسن(ع) خبرنگاران متعهد به نظام را در خط مقدم جنگ نرم عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی، توجیهی با عنوان “ همایش خبرنگاران افتخاری بسیج “ که با هدف آشنایی با روشهای نوین خبری برگزار شد، به نقش تبلیغات دروغین دشمن در مقابله با حق اشاره کرد و اظهار داشت: یزید و یارانش با تبلیغات دروغین و با انتشار اخبار کذب، بسیاری از مردم غافل را با خود همراه کردند.
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