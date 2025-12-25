ماموریت ما نمایش وحدت و برادری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید نصیرالاسلامی شامگاه در آئین اختتامیه جشنواره دانشجویی شهید انشایی با اشاره به تغییر ماهیت نبرد پس از جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: امروز میدان نبرد صرفاً نظامی نیست، بلکه جنگی ترکیبی، رسانهای و اجتماعی است که در آن وحدت، امیدآفرینی و تبیین واقعیتها مهمترین مأموریت نخبگان و گروههای مرجع است.
وی با اشاره به تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: تشخیص تغییر میدان نبرد نیازمند فهم درست شرایط است. در این جنگ، میدان سخت، نرم و ترکیبی بهصورت همزمان درگیر شد و ارائه صورتگرفته در این زمینه، تصویر دقیقی از این تلفیق ارائه داد.
وی افزود: امروز دانشجویان و نخبگان بهعنوان گروههای مرجع، پاسخگوی خانوادهها، اقوام و جامعه هستند. دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه، بهدنبال القای یک شکست برای جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی است؛ در حالی که پیروزی راهبردی این جنگ برای ایران موضوعی است که حتی دشمن نیز قادر به انکار آن نیست.
رئیس عقیدتیسیاسی نیروی دریایی ادامه داد: یکی از راهبردهای اصلی دشمن، هدفگیری تنوع قومی، مذهبی و ملیتی جامعه ایران است. تنوعی که از ویژگیهای برتر جامعه ماست، امروز تلاش میشود بهعنوان نقطه ضعف معرفی شود. القای دروغ، بزرگنمایی تبعیضها، تحریک احساسات افراطی و دوقطبیسازی اجتماعی از ابزارهای دشمن در این مرحله است.
وی با تأکید بر وظیفه نیروهای انقلابی و نخبگان گفت: امروز مأموریت ما نه صرفاً جنگ سخت، بلکه نمایش وحدت، منطق، اخوت و برادری در جامعه است. در هر موقعیت و جایگاهی باید پیوندهای عمیق اجتماعی را تقویت کنیم و در برابر پروژه تفرقه دشمن بایستیم.
نصیرالاسلامی با اشاره به راهبرد دوم دشمن اظهار کرد: دشمنسازی از طریق بزرگنمایی مشکلات، تحریف آمارها و القای ناکارآمدی نظام، محور دیگر جنگ رسانهای است. جمهوری اسلامی ایران نظامی است که با وجود همه مشکلات توانسته تا امروز در برابر دشمن بایستد و از این پس نیز خواهد ایستاد.
وی ادامه داد: مقابله با این جنگ روانی نیازمند امیدآفرینی، دیدن نقاط قوت و پیشرفتها در کنار بیان واقعبینانه مشکلات است. قطار انقلاب اسلامی به لطف خداوند متعال به مسیر خود ادامه خواهد داد؛ خوشا به حال کسانی که در این مسیر باقی میمانند، هرچند عدهای در میانه راه پیاده شدهاند.
تبیین واقعیتهای جنگ ۱۲ روزه
رئیس عقیدتیسیاسی نیروی دریایی ارتش، آخرین محور جنگ روایتها را تبیین واقعیتهای جنگ ۱۲ روزه دانست و گفت: دشمن تلاش میکند پیروزیهای جبهه اسلام را یا پنهان کند یا بهشدت کوچک جلوه دهد و در مقابل، قدرت خود را بزرگنمایی کند. حتی گاهی ناخواسته با ادبیات نادرست، خودمان به بزرگنمایی دشمن کمک میکنیم.
وی افزود: ایجاد رعب و وحشت از احتمال جنگ مجدد، یکی دیگر از اهداف دشمن است؛ در حالی که رهبر معظم انقلاب صراحتاً فرمودند که رژیم صهیونیستی در این جنگ زیر ضربات جمهوری اسلامی ایران له شد و اگر توان ادامه داشت، دست تسلیم بالا نمیبرد.
نصیرالاسلامی در پایان تأکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با وجود مشکلات، در موقعیت اقتدار قرار دارد. باید دشمن را درست بشناسیم، بهموقع تصمیم بگیریم و به نقاط ضعف دشمن حمله کنیم. این مسیر با مقاومت، آگاهی و نقشآفرینی نخبگان و نیروهای مسلح ادامه خواهد یافت.
