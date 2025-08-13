سید احمد بنی هاشم، دبیر کمیته اربعین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دستیار ویژه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش و مسئولیت این سازمان در مراسم اربعین گفت: رسالت اصلی سازمان تنظیم مقررات در برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین تسهیل در برقراری ارتباطات زائرین با نصب و راه‌اندازی سایت‌های مخابراتی و رفع مشکلات پوشش در مسیرهای پیاده‌روی و پایانه‌های مرزی و ارائه خدمات بین‌الملل از جمله برقراری لینک‌های با طرف عراقی جهت افزایش پایداری و بهبود کیفیت ارتباطی و همچنین ساماندهی و نظارت تعرفه‌های رومینگ خدمات هماهنگی اپراتورها و همکاری نزدیک با ستاد اربعین برای زوار است..

وی افزود: در سالهای گذشته خدمات حوزه ارتباطات به زائران به صورت انفرادی در پایگاه‌های اینترنتی اپراتورها و پیام رسانها ارائه می‌شد. به منظور حفظ حقوق کاربران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه خدمات حوزه ارتباطی بصورت تجمیعی در سال جاری موکب مجازی وزارت ارتباطات طراحی و راه اندازی شد.

بنی هاشم ادامه داد: این تارنما با هدف معرفی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات اپراتورهای ثابت و سیار و پیام رسانها و شبکه‌های های اجتماعی به زائران، اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به اربعین، آگاهی رسانی در حوزه دانستنیهای سفر اربعین شامل نکات امنیتی حین سفر، تعرفه و نحوه استفاده از خدمات رومینگ اپراتورها، خرید سیم کارت عراقی، مکان و خدمات قابل ارائه در مواکب اپراتورهای تلفن همراه راه اندازی شده است.

وی همچنین گفت: راهپیمایی مجازی اربعین حسینی با انتشار ۵ هزار و ۵۰۰ تصویر ۳۶۰ درجه از مسیر راهپیمایی اربعین و عتبات عالیات بعنوان بزرگترین تور مجازی دنیا از امکانات دیگر موکب مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

بنی هاشم در خصوص برنامه‌ها و تمهیدات خاص سازمان برای بهبود کیفیت ارتباطات زائران اربعین گفت: پوشش ارتباطی اپراتورها در جاده‌های مواصلاتی به پایانه‌های مرزی از جمله یکی از برنامه‌های این سازمان جهت بهبود کیفیت ارتباطات زائران است همچنین در همین راستاپوشش ارتباطی پایانه‌های مرزی بررسی شد و تمامی موارد دارای مشکل و عدم پوشش توسط آن‌ها مرتفع گردید.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای با رگولاتوری عراق در خصوص ارائه لینک‌های ارتباطی جهت بهبود کیفیت و افزایش پایداری ارتباط امضا شد و با مکاتبات صورت گرفته به مراجع ذی‌ربط عراقی و همکاری اپراتورها، کاهش هزینه در بسته‌های رومینگ ویژه اربعین در اختیار زوار قرار گرفته است.

بنی هاشم به دیگر برنامه‌های کیفیت ارتباطات زائران اشاره کرد و گفت: هماهنگی و تسریع در واگذاری فرکانس‌های مربوطه برای استفاده از رادیو اربعین در مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی و کشور عراق,، پیگیری جهت استقرار بالن هوایی مخابراتی در مرز مهران جهت ارائه اینترنت به زائرین، هماهنگی با پیام‌رسانهای داخلی برای ارائه خدمات با کیفیت در کشور عراق، راه اندازی موکب مجازی اربعین روی سایت سازمان از دیگر برنامه‌ها جهت تقویت کیفیت ارتباطات زائران است.

وی در خصوص مناطق نظارتی و پشتیبانی ارتباطات گفت: تمامی تلاش سازمان در راستای ارائه و پشتیبانی خدمات هر چه بهتر در جاده‌های مواصلاتی منتهی به پایانه‌های مرزی، پایانه‌های مرزی و همچنین مسیرهای تردد در کشور عراق جهت سهولت تردد و برقراری ارتباط زائرین اربعین حسینی است.

بنی هاشم در خصوص تدابیر برای پایش کیفیت ارتباطات در مرزهای کشور و داخل خاک عراق افزود: در راستای پایش هر چه دقیق‌تر کیفیت ارتباطات در مسیرها و مرزهای کشور و همچنین داخل خاک عراق، افراد فنی سازمان بصورت ۲۴ ساعته جهت تست و بررسی موارد ضروری به استان‌ها و پایانه‌های مرزی سفر کرده و بصورت برخط و آنلاین برای رفع مشکلات پیگیری انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت آنتن‌دهی و پهنای باند در ایام اربعین گفت: در طول مسیر تردد زائرین به پایانه‌های مرزی و در پایانه‌های مرزی تعدادی از سایت‌ها تجهیز شده‌اند و تعدادی سایت ثابت و پرتابل مستقر شده‌اند تا مشکلات ارتباطی زوار به حداقل کاهش یابد.

بنی هاشم در خصوص هماهنگی‌های رومینگ بین المللی تصریح کرد: با پیگیری و هماهنگی از اپراتورهای عراقی، نقاط پوشش بهینه‌سازی و تداخلات فرکانسی مدیریت شده‌اند. همچنین هزینه تعرفه و بسته‌های رومینگ اپراتورهای داخلی ویژه اربعین کاهش داشته داشته و مدیریت شده است.

وی در خصوص تمهیدات سازمان برای جلوگیری از اختلال یا سوء‌استفاده احتمالی از فرکانس‌ها در این ایام گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق ایستگاه‌های پایش ثابت و سیار تمامی فضای فرکانسی کشور را پایش می‌کند و چنانچه تخلفی از طیف فرکانسی گردد برخورد قانونی می‌کند.

بنی هاشم در خصوص تعرفه‌های رومینگ برای زائران گفت: کاهش بسیار محسوسی انجام شده است. که قابل مقایسه با قبل از زمان اربعین می‌باشد به طور نمونه بسته‌های ۵ گیگابایت ۱۴ روزه قبل مبلغ ۷۵۰،۰۰۰ تومان بوده و برای ایام اربعین با مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ تومان ارائه می‌شود که می‌توان گفت کاهش ۲۰ درصدی داشته است. برخی بسته‌های مکالمه و پیامک هم ویژه اربعین با نرخ منصفانه‌تر و کمتری توسط اپراتورها جهت بهره‌برداری زوار ارائه شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا خدمات خاصی مانند سیم‌کارت‌های موقت یا بسته‌های اینترنت ویژه اربعین توسط اپراتورها با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات ارائه می‌شود یا خیر؟، افزود: خدماتی تحت عنوان سیم‌کارت موقت در حال حاضر از سوی سازمان به اپراتورها ابلاغ نگردیده است ولی تمامی اپراتورها علاوه بر کاهش هزینه بسته‌های رومینگ، بسته‌های مکالمه و پیامک و همچنین هدایایی مازاد بر بسته‌های ویژه اربعین اختصاص داده‌اند.

بنی هاشم در خصوص نحوه نظارت سازمان بر عملکرد اپراتورها در این ایام گفت: علاوه بر پایش طیف فرکانسی به صورت برخط کیفیت شبکه اپراتورها پایش می‌شود. بدین منظور پهنای باند اپراتورها و کیفیت شبکه در لایه‌های مختلف بررسی و پایش می‌گردد.