اینترنت مسیر مهران با بالن ارتباطی برای زائران اربعین تقویت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام ، علی کریمی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام، در جلسه کمیته اربعین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام، با اشاره به ضرورت پایداری ارتباطات و همچنین همکاری واحدهای تابعه وزارت ارتباطات در استان در ایام اربعین گفت: با توجه به پیش بینی تردد ۶۵درصدی زائرین اربعین از پایانه مرزی مهران، تأمین ارتباطات پایدار و مناسب از اولویت های حوزه ارتباطات در ایام اربعین است.

وی از پوشش ۳G و ۴G در جاده های منتهی به مهران خبر داد و افزود: تمام مناطق شهری، روستایی و جاده ای مهران دارای پوشش مناسب ارتباطی هستند.

مدیر کل ارتباطات استان ایلام با اشاره به همکاری اپراتورهای تلفن همراه در مرز بین المللی مهران، گفت: با همکاری اپراتورها تعداد ۱۲ سایت سیار در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی مهران راه اندازی شده است.

کریمی تصریح کرد: وزارت ارتباطات با ارائه خدمات پستی، استقرار میزخدمت اپراتورهای تلفن همراه، استقرار باجه سیار پست بانک جهت تأمین ارز اربعین، تامین زیرساخت های اپراتورهای تلفن همراه، استقرار موکب شهدای ارتباطات، به منظور ارائه خدمات پذیرایی، اسکان زائرین و اینترنت رایگان در پایانه مرزی مهران در ایام اربعین حضور فعال دارد.

استقرار بالن اینترنتی با همکاری پژوهشگاه فضایی در محدوده پایانه مرزی و افزایش ظرفیت پهنای باند مسیر مهران توسط شرکت زیرساخت به منظور تامین پهنای باند اضافی برای اپراتورهای تلفن همراه در صورت درخواست از دیگر موارد طرح شده بود.