به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بستری شدن حجت الاسلام سید محمود علوی در یکی از بیمارستان‌های تهران، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور با حضور در بیمارستان و تشکر از کادر پزشکی روند درمانی وی را پیگیری کرد.

اسماعیلی در خصوص وضعیت جسمی علوی گفت: متأسفانه ایشان در روزهای اخیر دچار عارضه مغزی شد که بلافاصله در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری و از همان دقایق اولیه روند درمانی توسط تیمی از پزشکان حاذق و ماهر آغاز شد.

وی افزود: آقای علوی از شخصیت‌های متدین، متخلق، مبارز و باسابقه کشور است که از نخستین روزهای انقلاب تاکنون همواره خادم مردم بوده است و کارنامه موفقی در مسئولیت‌های مختلف دارند، اخیراً هم همکاری در معاونت امور مجلس را با هدف خدمت به کشور پذیرفتند که نشان از روحیه انقلابی او دارد.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: تمامی اقدامات درمانی برای وی در حال اجرا است و امیدواریم هر چه زودتر با دعای خیر مردم و عنایت باری تعالی صحت و عافیت نصیب او شده و به وضعیت عادی برگردد و شاهد شفا و بهبودی کامل وی باشیم.

شایان ذکر است، حجت الاسلام علوی از ابتدای دولت چهاردهم دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام، ادیان و مذاهب است و اخیراً با حکم اسماعیلی به عنوان قائم مقام معاونت امور مجلس و معاون امور نظارتی و هماهنگی این معاونت منصوب شده است.