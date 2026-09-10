باز هم حادثه در جاده سرآقاسید؛ لزوم ایمن سازی جاده های موگویی

خبرگزاری مهر-گروه استانها؛ وقوع دوباره حادثه برای یک دستگاه نیسان در جاده پشت روستای سرآقاسید، بار دیگر وضعیت این مسیر و مطالبه اهالی منطقه موگویی برای رسیدگی به راه دسترسی و ایمنسازی آن را در کانون توجه قرار داده است؛ مسیری که به گفته اهالی، طی سالهای گذشته شاهد واژگونی خودروها بوده و ادامه این شرایط نگرانیهایی را درباره ایمنی تردد ایجاد کرده است.
ماجرای این جاده البته تنها به حادثه اخیر محدود نمیشود. اهالی و دهیاری روستای سرآقاسید میگویند وضعیت مسیر بارها به مسئولان مربوطه و مسئولان بالادستی اطلاع داده شده و درخواست برای اصلاح و ساماندهی آن نیز مطرح شده است، اما به گفته آنان، اقدام عملی متناسب با شرایط مسیر انجام نشده است.
یکی از مهمترین دغدغههای مردم، محدود بودن زمان دسترسی و امکان انجام عملیات عمرانی در منطقه است. به گفته اهالی، با توجه به شرایط جغرافیایی و آبوهوایی منطقه موگویی، تنها مدت محدودی تا آغاز بارندگیها و دشوار شدن دسترسی باقی مانده و در صورت از دست رفتن این فرصت، بسیاری از اقدامات عمرانی ممکن است تا سال آینده به تعویق بیفتد.
در سوی دیگر، اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کوهرنگ با تأکید بر اینکه مسیر مورد اشاره در محدوده داخلی روستا قرار دارد، مسئولیت اصلی رسیدگی به معابر داخل روستا را متوجه دهیاری میداند. با این حال، این اداره اعلام کرده است که در سالهای گذشته و برای کمک به اهالی، عملیات تیغزنی و تسطیح مسیر را انجام داده است.
دهیاری نیز در پاسخ تأکید دارد که فاقد ماشینآلاتی مانند لودر و گریدر است و به همین دلیل برای ساماندهی مسیرهای داخل محدوده طرح هادی، در مواقع ضروری به همکاری دستگاههای دیگر نیاز دارد. به این ترتیب، در حالی که مردم خواستار اقدام فوری برای ایمنسازی مسیر هستند، اختلاف دیدگاه میان دو دستگاه درباره نحوه ورود ماشینآلات و مسئولیت اجرای عملیات همچنان ادامه دارد.
مطالبه مردم؛ قبل از حادثهای تلختر، مسیر را دریابید
اکبر نجفی یکی از اهالی منطقه موگویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پی وقوع حادثه اخیر برای یک دستگاه نیسان، بار دیگر نسبت به وضعیت جاده پشت روستای سرآقاسید ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی فوری به این مسیر شده است.
وی تصریح کرد: دهیاری روستا چندین مرتبه وضعیت نامناسب جاده را به مسئولان مربوطه و مسئولان بالادستی اطلاع داده و درخواست رسیدگی کرده است، اما تاکنون اقدام جدی و عملی برای اصلاح و ایمنسازی مسیر صورت نگرفته است.
نجفی بیان داشت: تاکنون حتی یک دستگاه بلدوزر یا لودر برای اصلاح و ساماندهی این مسیر وارد جاده نشده است؛ این در حالی است که به گفته آنان، این مسیر بارها شاهد واژگونی خودروها و به خطر افتادن جان رانندگان و اهالی بوده است.
وی توجه به فرصت محدود باقیمانده برای انجام عملیات عمرانی را یکی دیگر از مطالبات این منطقه عنوان کرد و گفت: تنها حدود یک ماه دیگر جاده دسترسی به منطقه باز است و با آغاز بارندگیها، عملاً امکان انجام بسیاری از کارهای عمرانی در منطقه تا سال آینده با دشواری مواجه خواهد شد.
نجفی ادامه داد: آیا قرار است رسیدگی به وضعیت جاده به زمانی موکول شود که با بسته شدن مسیر، امکان اجرای عملیات عمرانی وجود نداشته باشد؟ پرسشی که در شرایط فعلی بیش از هر چیز بر ضرورت تصمیمگیری و اقدام فوری تأکید دارد.
وی اذعان داشت: ما از مسئولان وعده و پیگیری صرف نمیخواهیم و انتظار داریم برای اصلاح و ایمنسازی مسیر، پیش از وقوع حادثهای تلختر، اقدام عملی صورت گیرد.
این مسیر داخل محدوده روستا قرار دارد
مسعود صادقی، سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کوهرنگ، در واکنش به مطالب مطرحشده درباره وضعیت جاده پشت روستای سرآقاسید در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مسیر مورد اشاره در محدوده داخلی روستا قرار دارد و رسیدگی به معابر و راههای داخل روستا در چارچوب وظایف دهیاری انجام میشود.
وی اظهار کرد: این مسیر در حوزه وظایف و مسئولیت اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان نیست و رسیدگی، اصلاح و ساماندهی معابر و راههای داخل روستا بر عهده دهیاری و مدیریت محلی مربوطه است.
صادقی افزود: با وجود این، راهداری شهرستان کوهرنگ در سنوات گذشته و در راستای همکاری و مساعدت با اهالی منطقه، عملیات تیغزنی و تسطیح این قسمت از مسیر را انجام داده است.
سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کوهرنگ ادامه داد: سال گذشته نیز با هدف کمک به بهبود شرایط تردد اهالی، عملیات تیغزنی مسیر انجام شد، اما پس از اجرای عملیات، برخی افراد با طرح شکایت، مدعی وارد شدن خسارت به اموال و تأسیسات موجود در حاشیه مسیر شدند.
وی درباره محدودیتهای فنی این مسیر گفت: عرض کم مسیر، وجود منازل و مغازهها در حاشیه راه و همچنین عبور لوله آب از محدوده، عملیات اجرایی با ماشینآلات سنگین را با محدودیت مواجه کرده است.
صادقی تصریح کرد: ورود ماشینآلات راهداری بدون هماهنگی و بررسی دقیق میتواند احتمال آسیب به اموال، تأسیسات و لوله آب موجود در مسیر را افزایش داده و برای عوامل اجرایی مسئولیت ایجاد کند.
وی تأکید کرد: راهداری شهرستان در چارچوب وظایف قانونی خود نسبت به راههای تحت پوشش و حوزه استحفاظی اقدام میکند و مسیرهای واقع در محدوده داخلی روستا باید از سوی دستگاه متولی، یعنی دهیاری، پیگیری و ساماندهی شود.
صادقی خاطرنشان کرد: هدف راهداری تسهیل تردد و ارتقای ایمنی راههاست و این اداره در چارچوب وظایف و امکانات خود، همکاری لازم را برای رفع مشکلات مسیرهای مورد مطالبه مردم خواهد داشت.
ماشینآلات نداریم، آماده پرداخت قانونی هزینه هستیم
رضا دادور دهیار سرآقا سید در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این نهاد فاقد ماشینآلاتی همچون لودر و گریدر برای تسطیح و بهسازی مسیرهای داخل محدوده طرح هادی است و به همین دلیل در مواقع ضروری نیازمند همکاری اداره راهداری است.
وی تصریح کرد: چندین مرتبه موضوع نیاز به همکاری برای انجام عملیات مسیر با مسعود صادقی، رئیس اداره راهداری، مطرح شده و حتی درخواست کتبی نیز به فرماندار ارائه شده که وی دستور همکاری به اداره راهداری را صادر کرده است، اما به گفته دهیاری، تاکنون همکاری لازم صورت نگرفته است.
دادور عنوان کرد: دهیاری آمادگی دارد هزینه کارکرد ماشینآلات را طبق قانون و از مسیر رسمی پرداخت کند و هدف از این درخواست نیز جلوگیری از تحمیل هزینههای سنگین اجاره ماشینآلات از شهرستانهای دیگر است.
وی در خصوص عنوان «کار شخصی» اظهار کرد: درخواست مطرحشده مربوط به مسیر عمومی و خدمترسانی به اهالی روستا بوده و ارتباطی با امور شخصی افراد ندارد.
دادور درباره موضوع سال گذشته نیز توضیح داد: دهیاری مانع انجام کار نشده، بلکه راننده لودر مبلغی را به صورت مستقیم درخواست کرده و دهیاری اعلام کرده است هزینه کار، در صورت انجام، باید از طریق حساب رسمی اداره و در چارچوب قانونی پرداخت شود؛ موضوعی که به گفته دهیاری مورد قبول قرار نگرفته و در نهایت عملیات انجام نشده است.
وی پایان خواستار همکاری اداره راهداری برای بهسازی و تسطیح مسیرهای مورد نیاز روستا شده و تأکید کرد: دهیاری با توجه به نبود ماشینآلات، آماده است هزینه کارکرد ماشینآلات را در چارچوب قانون پرداخت کند.
میان مسئولیت دستگاهها، یک راه ایمن میخواهند
به گزارش خبرنگار مهر؛ آنچه از مجموعه مطالب مطرحشده از سوی اهالی، دهیاری و اداره راهداری شهرستان کوهرنگ به دست میآید، این است که اصل مطالبه مردم مورد مناقشه نیست؛ مسئله اصلی چگونگی انجام عملیات، امکان استفاده از ماشینآلات سنگین و تعیین مسئولیت دستگاههای مختلف است.
راهداری بر این باور است که مسیر مورد اشاره در محدوده داخلی روستا قرار دارد و رسیدگی به آن در حیطه مسئولیت دهیاری است. این اداره در عین حال اعلام کرده که در سالهای گذشته برای کمک به مردم عملیات تیغزنی و تسطیح را انجام داده و همچنان در صورت فراهم بودن شرایط فنی و قانونی آماده همکاری است.
دهیاری نیز میگوید نبود ماشینآلات، امکان انجام مستقل عملیات را از این نهاد گرفته و به همین دلیل برای رفع مشکلات مسیر به همکاری راهداری نیاز دارد. این نهاد همچنین اعلام کرده که آماده پرداخت قانونی هزینه استفاده از ماشینآلات است و درخواست مطرحشده را مربوط به یک مسیر عمومی و خدمترسانی به اهالی میداند.
از سوی دیگر، نگرانی راهداری درباره عرض کم مسیر، وجود منازل و مغازهها، عبور لوله آب و احتمال آسیب به تأسیسات نیز موضوعی است که در صورت اجرای عملیات باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین به نظر میرسد حل مشکل، بیش از آنکه نیازمند ادامه اختلاف درباره مسئولیتها باشد، به یک هماهنگی عملی میان دهیاری، راهداری و دیگر دستگاههای مرتبط نیاز دارد.
اکنون با توجه به حادثه اخیر و محدود بودن زمان باقیمانده پیش از آغاز فصل بارندگی، انتظار مردم این است که دستگاههای مسئول هرچه سریعتر درباره نحوه ایمنسازی و ساماندهی مسیر به جمعبندی برسند. جاده پشت روستای سرآقاسید برای مردم یک موضوع اداری نیست؛ مسیر تردد و دسترسی آنان است و ایمنی آن مستقیماً با جان و مال مردم ارتباط دارد.
اگر قرار است برای این مسیر اقدامی انجام شود، فرصت چندانی باقی نمانده است. پیشگیری از حادثه بعدی، تعیین تکلیف مسئولیتها و اجرای عملیات متناسب با شرایط فنی مسیر میتواند راهی برای پایان دادن به این چرخه باشد؛ چرا که مطالبه مردم موگویی در نهایت ساده است: مسیر را پیش از آنکه حادثهای تلختر رخ دهد، دریابید.
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