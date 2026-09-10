به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، احمد طاهری رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در پانزدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: با وجود برخورداری ایران از منابع غنی انرژی، ضعف بهرهوری، تنوعبخشی ناکافی و برخی کاستیهای سیاستگذاری موجب شده ناترازی سوخت به یکی از چالشهای امنیت انرژی کشور تبدیل شود.
وی افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین عرضه میشود، در حالی که متوسط تقاضا حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است و در برخی روزها مصرف از ۱۴۵ میلیون لیتر نیز عبور میکند. تداوم این روند، افزایش وابستگی و فشار مالی و ارزی بر کشور را به دنبال خواهد داشت.
فرسودگی ناوگان؛ بحرانی که با اسقاط فعلی حل نمیشود
طاهری گفت: طی دو سال اخیر سالانه حدود ۳۰۰ هزار خودرو اسقاط شده است، اما حتی با ادامه این روند، تعداد خودروهای فرسوده تا سال ۱۴۱۰ میتواند به حدود ۳۷ میلیون دستگاه برسد. با تحقق تکلیف برنامه هفتم و اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو نیز حدود ۳۵ میلیون وسیله نقلیه فرسوده باقی خواهد ماند.
وی تأکید کرد: با توجه به این شرایط، به جای تمرکز صرف بر افزایش تعداد اسقاط، باید ناوگان پرپیمایش را هدف قرار داد؛ چراکه این ناوگان بیشترین اثر را بر مصرف انرژی و آلودگی هوا دارد.
۶۳ درصد ناوگان تاکسی های اینترنتی تهران بالای ۱۰ سال عمر دارند
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به مطالعه انجامشده روی ناوگان تاکسیهای اینترنتی تهران گفت: ناوگان سواری تاکسی اینترنتی در تهران حدود ۵۴۰ هزار خودروی فعال دارد که ماهانه حدود ۵۰۰ میلیون کیلومتر پیمایش و حدود ۶۰ میلیون لیتر بنزین مصرف میکنند.
وی افزود: حدود ۶۳ درصد این ناوگان بیش از ۱۰ سال عمر دارند و ۴۱ درصد نیز بیش از ۱۵ ساله هستند. همچنین حدود ۶۴ درصد پیمایش توسط خودروهای بالای ۱۰ سال و ۴۲ درصد توسط خودروهای بالای ۱۵ سال انجام میشود.
طاهری گفت: بر اساس این بررسی، حدود ۳۰ هزار و ۶۰۰ خودروی پرپیمایش بالای ۱۰ سال بهعنوان گروه هدف نوسازی شناسایی شدهاند که ماهانه حدود ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار لیتر بنزین مصرف میکنند.
درآمد ۴۰ میلیون تومانی راننده در برابر ۶۱ میلیون تومان یارانه سوخت
وی با اشاره به محاسبات اقتصادی این طرح اظهار کرد: یک راننده با پیمایش متوسط ۴ هزار کیلومتر در ماه حدود ۴۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد و در همین مدت حدود ۴۸۰ لیتر بنزین مصرف میکند.
طاهری افزود: بر اساس قیمت بنزین وارداتی، ارزش یارانه سوخت این خودرو حدود ۶۱ میلیون تومان در ماه برآورد شده است؛ موضوعی که ضرورت اصلاح الگوی حمایت از مصرف سوخت و هدفمندکردن منابع برای نوسازی ناوگان را نشان میدهد.
بازپرداخت تسهیلات از محل صرفهجویی سوخت
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم گفت: در طرح پیشنهادی، خودروهای فرسوده پرپیمایش پس از اسقاط با خودروهای برقی یا هیبریدی جایگزین میشوند و تسهیلات با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه و نرخ ۲۳ درصد در اختیار بهرهبردار قرار میگیرد.
وی افزود: میزان صرفهجویی واقعی سوخت بر اساس پیمایش ثبتشده خودرو محاسبه و منابع حاصل از گواهی صرفهجویی برای بازپرداخت تسهیلات استفاده میشود.
طاهری تصریح کرد: در صورت پیمایش حدود ۴ تا ۴.۵ هزار کیلومتر در ماه، پیشبینی میشود صرفهجویی حاصل بتواند هزینه اقساط را پوشش دهد و راننده نیاز به پرداخت مستقیم اقساط نداشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: برقیسازی ناوگان پرپیمایش میتواند بهصورت همزمان به کاهش مصرف و ناترازی بنزین، کاهش آلودگی هوا و نوسازی ناوگان فرسوده کمک کند و با اتکا به دادههای واقعی پیمایش، امکان پایش دقیق صرفهجویی و اثربخشی طرح نیز فراهم است.
نظر شما