به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی صبح پنجشنبه در این نشست با اشاره به اهمیت نقش مساجد در انتقال مفاهیم دینی و انقلابی به نسل جوان، اظهار کرد: اجرای طرح «شنبه‌های خونخواهی» در مساجد اهل سنت شهرستان، گامی مؤثر در راستای اشاعه روحیه فداکاری، ایثار و پایبندی به اصول انقلاب اسلامی در میان اقشار مختلف جامعه است.

وی با بیان اینکه خونخواهی مفهومی فراتر از انتقام صرف است، آن را پاسداری از پیام، اهداف و آرمان‌های شهید دانست و بر لزوم تبدیل این گفتمان به یک فرهنگ عمومی تأکید کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه همچنین بر ضرورت تبیین صحیح ابعاد مختلف این طرح برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: مساجد پایگاه‌های مهمی برای بصیرت‌افزایی و روشنگری هستند و برنامه‌های «شنبه‌های خونخواهی» فرصتی ارزشمند برای مطالبه عدالت و تقویت روحیه استکبارستیزی در جامعه فراهم می‌آورد.

در ادامه این نشست، شیخ محمد فاروقی، امام جمعه اهل سنت گناوه، با استقبال از این طرح، بر نقش وحدت و همدلی میان دو مذهب شیعه و سنی در موفقیت برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه دیرینه همزیستی مسالمت‌آمیز و برادری در شهرستان گناوه، اظهار داشت: جامعه اهل سنت همواره در کنار برادران شیعه خود بوده و این مسیر وحدت و همدلی را با قدرت ادامه خواهد داد.

شیخ فاروقی با بیان اینکه خونخواهی رهبر شهید، نماد ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مظلومان است، گفت: مساجد اهل سنت شهرستان گناوه با تمام ظرفیت در اجرای این طرح فرهنگی مشارکت خواهند کرد و این برنامه‌ها را بستری برای تبیین آرمان‌های انقلاب و تقویت هرچه بیشتر وحدت امت اسلامی می‌دانند.

در این نشست که با هدف هم‌اندیشی و هم افزایی میان شیعه و اهل سنت برگزار شد ، بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک فرهنگی برای تبیین آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و زنده نگه داشتن یاد و پیام رهبر شهید و استمرار تعاملات و همکاری‌های فرهنگی میان اداره تبلیغات اسلامی و علمای اهل سنت به منظور اجرای هرچه بهتر برنامه‌های دینی و مذهبی در شهرستان گناوه تأکید شد.