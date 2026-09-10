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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

هم‌افزایی تبلیغات اسلامی و اهل سنت گناوه دراجرای طرح شنبه‌های خونخواهی

هم‌افزایی تبلیغات اسلامی و اهل سنت گناوه دراجرای طرح شنبه‌های خونخواهی

بوشهر- نشست مشترک رئیس اداره تبلیغات اسلامی و امام جمعه اهل سنت گناوه با محوریت برنامه‌ریزی برای اجرای طرح فرهنگی «شنبه‌های خونخواهی» در مساجد اهل سنت این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی صبح پنجشنبه در این نشست با اشاره به اهمیت نقش مساجد در انتقال مفاهیم دینی و انقلابی به نسل جوان، اظهار کرد: اجرای طرح «شنبه‌های خونخواهی» در مساجد اهل سنت شهرستان، گامی مؤثر در راستای اشاعه روحیه فداکاری، ایثار و پایبندی به اصول انقلاب اسلامی در میان اقشار مختلف جامعه است.

وی با بیان اینکه خونخواهی مفهومی فراتر از انتقام صرف است، آن را پاسداری از پیام، اهداف و آرمان‌های شهید دانست و بر لزوم تبدیل این گفتمان به یک فرهنگ عمومی تأکید کرد.

هم‌افزایی تبلیغات اسلامی و اهل سنت گناوه دراجرای طرح شنبه‌های خونخواهی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه همچنین بر ضرورت تبیین صحیح ابعاد مختلف این طرح برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: مساجد پایگاه‌های مهمی برای بصیرت‌افزایی و روشنگری هستند و برنامه‌های «شنبه‌های خونخواهی» فرصتی ارزشمند برای مطالبه عدالت و تقویت روحیه استکبارستیزی در جامعه فراهم می‌آورد.

در ادامه این نشست، شیخ محمد فاروقی، امام جمعه اهل سنت گناوه، با استقبال از این طرح، بر نقش وحدت و همدلی میان دو مذهب شیعه و سنی در موفقیت برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه دیرینه همزیستی مسالمت‌آمیز و برادری در شهرستان گناوه، اظهار داشت: جامعه اهل سنت همواره در کنار برادران شیعه خود بوده و این مسیر وحدت و همدلی را با قدرت ادامه خواهد داد.

شیخ فاروقی با بیان اینکه خونخواهی رهبر شهید، نماد ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مظلومان است، گفت: مساجد اهل سنت شهرستان گناوه با تمام ظرفیت در اجرای این طرح فرهنگی مشارکت خواهند کرد و این برنامه‌ها را بستری برای تبیین آرمان‌های انقلاب و تقویت هرچه بیشتر وحدت امت اسلامی می‌دانند.

در این نشست که با هدف هم‌اندیشی و هم افزایی میان شیعه و اهل سنت برگزار شد ، بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک فرهنگی برای تبیین آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و زنده نگه داشتن یاد و پیام رهبر شهید و استمرار تعاملات و همکاری‌های فرهنگی میان اداره تبلیغات اسلامی و علمای اهل سنت به منظور اجرای هرچه بهتر برنامه‌های دینی و مذهبی در شهرستان گناوه تأکید شد.

کد مطلب 6942974

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