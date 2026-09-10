اسقاط خودروهای فرسوده در دو سال اخیر به ۷۰۰ هزار دستگاه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پانزدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که با حضورجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده، اظهار داشت: با وجود مشکلات و چالشهای متعدد کشور در دو سال گذشته، از جمله تحریمهای ظالمانه و دو جنگ تحمیلی، اقدامات مؤثری در حوزه اسقاط ناوگان فرسوده انجام شده است.
وی افزود: در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، آمار اسقاط خودروهای فرسوده بسیار پایین بود، بهگونهای که از زمان تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۲، کمتر از ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده بود؛ در حالی که تنها طی دو سال دولت چهاردهم، میزان اسقاط به مرز ۷۰۰ هزار دستگاه رسیده که یک رکورد در تاریخ اسقاط کشور محسوب میشود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این دستاورد را حاصل همکاری بینبخشی و هماهنگی دستگاههای ذیربط دانست و گفت: افزایش سرعت اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مهمترین دستاوردهای دولت چهاردهم در حوزه کنترل آلودگی هواست و تحقق آن نتیجه همکاری دستگاههای مختلف و پیگیریهای انجامشده در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا بوده است.
انصاری با اشاره به موانع موجود در مسیر اسقاط خودروهای فرسوده، اظهار داشت: یکی از موانع مهم، آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بود که برخی نقایص آن، روند اسقاط را با چالشهای متعددی مواجه کرده بود.
وی ادامه داد: با طرح این موضوع در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا و پیگیریهای انجامشده، اصلاحیه آییننامه مذکور در مردادماه به تصویب هیئت دولت رسید و انتظار میرود با اجرای اصلاحات صورتگرفته، میزان اسقاط ناوگان فرسوده در کشور تا دو برابر افزایش یابد.
معاون رئیسجمهور همچنین به توجه دولت چهاردهم به اسقاط ناوگان سنگین فرسوده اشاره کرد و گفت: موضوع اسقاط کامیونها و کشندههای با عمر بالای ۵۰ سال نیز با استفاده از سازوکار گواهی صرفهجویی انرژی در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مطرح و در قالب اصلاحیه آییننامه ماده ۱۰ به تصویب دولت رسید.
وی افزود: با تهیه دستورالعمل اجرایی این طرح، انتظار میرود در آینده نزدیک شاهد عملیاتی شدن آن و افزایش سرعت اسقاط ناوگان سنگین فرسوده در کشور باشیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اسقاط ناوگان فرسوده یکی از محورهای اصلی فعالیت کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا بوده است، اظهار داشت: اقدامات انجامشده در این زمینه نتایج قابل توجهی داشته است، اما به دلیل انباشت ناوگان فرسوده در کشور و نبود اسقاط کافی در سالهای گذشته، همچنان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.
انصاری تأکید کرد: لازم است سازوکارهای جدیدی برای افزایش سرعت اسقاط در کشور مورد استفاده قرار گیرد که یکی از مهمترین آنها استفاده از گواهی صرفهجویی است؛ این سازوکار میتواند زمینه اسقاط تعداد بیشتری از خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان را فراهم کند.
وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری و هماهنگی میان بخشهای مختلف دولت و دستگاههای ذیربط، شاهد افزایش سرعت اسقاط خودروهای فرسوده و به تبع آن، بهبود کیفیت هوا در کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور باشیم.
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