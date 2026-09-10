سردار حاجیان: کرمانشاه جای اراذل و اوباش و مجرمان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه سردار مهدی حاجیان در دیدار با حجتالاسلام امیرخانی، رئیس کل جدید دادگستری استان کرمانشاه، ضمن تبریک انتصاب وی، اظهار کرد: حجتالاسلام امیرخانی از مدیران خوشنام دستگاه قضائی است و حضور وی در رأس دادگستری استان را به فال نیک میگیریم.
وی عدالت را یکی از مهمترین نیازهای هر جامعه عنوان کرد و افزود: شهروندان همواره مطالبهگر عدالت هستند و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مسیر تلاشهای گستردهای داشته و توانسته با اقدامات انجام شده، رضایت بخش قابل توجهی از شهروندان را جلب کند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، برقراری امنیت پایدار را بستر تحقق و گسترش عدالت در جامعه دانست و گفت: پلیس به عنوان یکی از بازوان مستحکم قانون، وظیفه دارد با تأمین امنیت، زمینه تحقق عدالت و آرامش عمومی را فراهم کند.
سردار حاجیان با اشاره به نقش اثرگذار پلیس در حوزههای مختلف اجتماعی، اظهار کرد: پلیس در همه بخشها و حوزهها میتواند جریانساز باشد و نقش مؤثری در اجرای قانون و تأمین امنیت ایفا کند.
وی با بیان اینکه پلیس در بسیاری از کشورها به عنوان ضابط قانون از اختیارات قابل توجهی برخوردار است، افزود: برخورداری پلیس از اختیارات کافی موجب میشود این نهاد در حوزههای مختلف بتواند نقش مؤثرتری در تصمیمگیری، پیشگیری و مقابله با جرائم داشته باشد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تأکید کرد: پلیس باید یک گام فراتر برداشته و از ظرفیت پیشبینی جرم برخوردار باشد تا بتواند پیش از وقوع جرائم، بهویژه جرائم سازمانیافته، برای پیشگیری از آنها اقدام کند.
وی ادامه داد: به حمدالله این رویکرد در مجموعه انتظامی کشور و به ویژه در استان کرمانشاه مورد توجه قرار گرفته و اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.
سردار حاجیان خاطرنشان کرد: اگر به دنبال جامعهای امنتر هستیم و میخواهیم مردم امنیت را به شکل ملموس احساس کنند، باید اختیارات پلیس متناسب با مأموریتهای آن افزایش یابد و پلیس به عنوان ضابط قانون، از ظرفیت و اقتدار لازم برای انجام وظایف خود برخوردار باشد.
وی در ادامه با اشاره به ارتقای سطح امنیت در استان کرمانشاه طی سه سال گذشته، گفت: همانگونه که بارها اعلام کردهام، کرمانشاه جای اراذل و اوباش و افراد مجرم نیست و پلیس در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم، قاطعانهتر از هر زمان دیگری با مجرمان برخورد خواهد کرد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اجرای طرحهای مختلف برای ارتقای امنیت را از جمله اقدامات انجام شده در این استان عنوان کرد و افزود: طرح «هر کلانتری یک شهر» یکی از این طرحها بود که امروز با الگوبرداری از تجربه کرمانشاه در بسیاری از استانهای کشور نیز در حال اجراست.
وی همچنین از تجهیز کلانتریهای استان به تجهیزات الکترونیکی هوشمند برای کشف و شناسایی جرائم خبر داد و گفت: توسعه تجهیزات هوشمند و استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین، نقش مهمی در شناسایی سریع مجرمان و افزایش کشفیات داشته است.
سردار حاجیان تصریح کرد: یک هزار و ۵۰ دوربین در روستاهای استان و ۲۷۰ دوربین نیز در سطح شهرهای کرمانشاه نصب شده است که این اقدام به کاهش جرائم، بهویژه سرقت، و در مقابل افزایش کشفیات و دستگیری مجرمان کمک کرده است.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت همکاری و تعامل مستمر میان مجموعه انتظامی و دستگاه قضائی تأکید کرد و گفت: مقابله با جرم و تأمین امنیت، نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول است و پلیس و دستگاه قضائی استان در این زمینه اهتمام جدی دارند.
وی افزود: این تلاشها در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم و ایجاد شرایطی امن و همراه با آرامش برای شهروندان انجام میشود.
سردار حاجیان با تأکید بر اینکه برخورد با مجرمان با جدیت دنبال میشود، اظهار کرد: امروز هیچ مجرمی در کرمانشاه نمیتواند ادعا کند از حاشیه امن برخوردار است؛ چرا که مجرمان به این نتیجه رسیدهاند که در صورت ارتکاب جرم، پلیس در کوتاهترین زمان ممکن آنها را شناسایی و دستگیر خواهد کرد و دستگاه قضائی نیز برابر قانون با آنها برخورد میکند.
وی در پایان ضمن تبریک مجدد انتصاب حجتالاسلام امیرخانی به ریاست دادگستری استان کرمانشاه، آمادگی همهجانبه مجموعه انتظامی استان برای تعامل، همکاری و همفکری با دستگاه قضائی در راستای ارتقای امنیت و اجرای قانون را اعلام کرد.
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