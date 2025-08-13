آغاز عملیات اجرایی سالن ورزشی ۴۵۰۰ نفری پردیسان قم

به گزارش خبر گزاری مهر، اکبر بهنامجو در حاشیه جلسه هماهنگی با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اظهار کرد: اعتبار کل این پروژه ۶۰۰ میلیارد تومان است که امسال ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت ورزش و جوانان و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل تهاتر و منابع استانی تأمین میشود. وی افزود: سال آینده نیز ۲۰۰ میلیارد تومان از وزارت ورزش و ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه نامهای به سازمان برنامه و بودجه برای مصوب شدن این پروژه در سفر رئیسجمهور ارسال خواهد شد، ادامه داد: این اقدام امکان تخصیص صددرصدی اعتبارات را فراهم میکند. بهنامجو تأکید کرد: با همکاری دستگاههای مرتبط، این سالن ورزشی تا پایان سال آینده آماده بهرهبرداری میشود تا جوانان پردیسان هرچه سریعتر از آن استفاده کنند.
این جلسه با پیگیری مدیرکل ورزش و جوانان قم برگزار و بر تسریع در اجرای پروژه تأکید شد.
استاندار قم همچنین در بازدید از پروژه تصفیهخانه بزرگ فاضلاب شهری قم، از رشد بیسابقه ظرفیت این حوزه در سه سال آینده خبر داد و گفت: اجرای کامل طرح علاوه بر ارتقای خدمات زیرساختی، نقش مهمی در بهبود وضعیت زیستمحیطی و تحقق توسعه پایدار استان دارد.
وی افزود: پروژه جدید تصفیهخانه با بهرهگیری از مدلهای روز دنیا و پس از یک سال مطالعه در حال احداث است و حداکثر ظرف دو سال آینده به بهرهبرداری میرسد؛ با اجرای این طرح، در سه سال آینده معادل ۳۳ سال گذشته به ظرفیت تصفیه فاضلاب شهری قم افزوده خواهد شد.
