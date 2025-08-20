به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر چهارشنبه در هفتادمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: در پی توافقات صورتگرفته با بانکهای عامل از جمله بانک کشاورزی، بانک ملت و چند بانک دیگر، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژههای بزرگ استان بهویژه در بخش انرژیهای تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه رفع ناترازی برق استان بدون ورود جدی بخش خصوصی امکانپذیر نیست، افزود: سرمایهگذارانی که زمین برای احداث نیروگاه دریافت کردهاند باید در کوتاهترین زمان ممکن عملیات اجرایی پروژه را آغاز کنند، چرا که قراردادهای غیرفعال از سوی استانداری لغو و به متقاضیان جدید واگذار خواهد شد.
استاندار قم همچنین با اشاره به روند صدور مجوزها در حوزه انرژیهای پاک، گفت: تاکنون پروانه احداث بیش از ۲۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده که از این میزان حدود ۶۰۰ مگاوات در مرحله اجرا قرار دارد.
استاندار قم از اختصاص بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای طرحهای توسعهای استان بهویژه در حوزه نیروگاههای خورشیدی خبر داد.
بهنامجو تأکید کرد: پروژههای بزرگمقیاس به دلیل حجم بالای سرمایهگذاری زمانبر هستند اما نیروگاههای کوچکمقیاس با سرعت بیشتری در حال پیشرفت میباشند. وی افزود: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، انتظار میرود تا پایان سال جاری دستکم ۳۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق استان اضافه شود.
وی نقش تسهیلگری دستگاههای اجرایی و همکاری بانکها را در تحقق این اهداف تعیینکننده دانست و خاطرنشان کرد: دولت بهطور جدی از سرمایهگذاران بخش خصوصی در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر حمایت خواهد کرد.
