به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، بعداز ظهر پنجشنبه در جریان سفر به بخش خلجستان و در جلسه بررسی وضعیت زیرساخت‌ها و منابع آبی این منطقه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در آستانه هفته دولت، بر ضرورت توسعه شهری و تأمین آب شرب و کشاورزی به‌عنوان اولویت‌های جدی مدیریت استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه استان قم در شرایط کنونی با محدودیت‌های جدی در حوزه تأمین آب مواجه است، گفت: احداث سدها و ایجاد شبکه‌های انتقال آب می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای شرب، امکان بهره‌برداری بهینه در حوزه کشاورزی و فضای سبز را نیز فراهم آورد.

استاندار قم کاهش منابع آبی و وضعیت دریاچه نمک را از عوامل تشدیدکننده بحران آب در استان دانست و خاطرنشان کرد: این شرایط ضرورت اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حفظ کیفیت و کمیت منابع آبی را دوچندان کرده و به همین منظور، مطالعات لازم برای احداث شبکه‌های جدید و همچنین استفاده از پساب در بخش‌های غیرشرب در دستور کار قرار گرفته است.

بهنام‌جو همچنین با تأکید بر ضرورت همراهی عمومی در مصرف بهینه منابع آب اظهار کرد: تحقق الگوی صحیح مصرف تنها با مشارکت همگانی شهروندان و همکاری مسئولان امکان‌پذیر است.

وی افزود: در صورت همراهی همه‌جانبه مردم و دستگاه‌ها، طی دو تا سه سال آینده می‌توان شرایط پایدار و مطمئن برای تأمین آب استان ایجاد کرد.

وی توسعه متوازن زیرساخت‌ها در سطح استان را از دیگر اهداف مدیریت اجرایی قم عنوان کرد و گفت: رویکرد اصلی مدیریت استان، تحقق عدالت در دسترسی به امکانات و منابع و فراهم‌سازی بسترهای توسعه پایدار برای تمامی مناطق شهری و روستایی قم است.