  1. استانها
  2. قم
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۱۱

ضرورت توسعه متوازن زیرساخت‌ها در سطح استان قم

ضرورت توسعه متوازن زیرساخت‌ها در سطح استان قم

قم- استاندار قم، توسعه متوازن زیرساخت‌ها در سطح استان را از اهداف مدیریت اجرایی قم عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، بعداز ظهر پنجشنبه در جریان سفر به بخش خلجستان و در جلسه بررسی وضعیت زیرساخت‌ها و منابع آبی این منطقه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در آستانه هفته دولت، بر ضرورت توسعه شهری و تأمین آب شرب و کشاورزی به‌عنوان اولویت‌های جدی مدیریت استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه استان قم در شرایط کنونی با محدودیت‌های جدی در حوزه تأمین آب مواجه است، گفت: احداث سدها و ایجاد شبکه‌های انتقال آب می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای شرب، امکان بهره‌برداری بهینه در حوزه کشاورزی و فضای سبز را نیز فراهم آورد.

استاندار قم کاهش منابع آبی و وضعیت دریاچه نمک را از عوامل تشدیدکننده بحران آب در استان دانست و خاطرنشان کرد: این شرایط ضرورت اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حفظ کیفیت و کمیت منابع آبی را دوچندان کرده و به همین منظور، مطالعات لازم برای احداث شبکه‌های جدید و همچنین استفاده از پساب در بخش‌های غیرشرب در دستور کار قرار گرفته است.

بهنام‌جو همچنین با تأکید بر ضرورت همراهی عمومی در مصرف بهینه منابع آب اظهار کرد: تحقق الگوی صحیح مصرف تنها با مشارکت همگانی شهروندان و همکاری مسئولان امکان‌پذیر است.

وی افزود: در صورت همراهی همه‌جانبه مردم و دستگاه‌ها، طی دو تا سه سال آینده می‌توان شرایط پایدار و مطمئن برای تأمین آب استان ایجاد کرد.

وی توسعه متوازن زیرساخت‌ها در سطح استان را از دیگر اهداف مدیریت اجرایی قم عنوان کرد و گفت: رویکرد اصلی مدیریت استان، تحقق عدالت در دسترسی به امکانات و منابع و فراهم‌سازی بسترهای توسعه پایدار برای تمامی مناطق شهری و روستایی قم است.

کد خبر 6567347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها