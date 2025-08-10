به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله امراللهی گفت: این طرح بدون استفاده از بستر رودخانه قمرود و در محدوده بلوار امام موسی صدر، با رویکرد حفظ شأن حرم مطهر حضرت معصومه (س) به صورت دو سطحی اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به سابقه استفاده از مسیر رودخانه قمرود برای کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر افزود: این مسیر از اوایل دهه ۸۰ به طول حدود هشت کیلومتر به صورت رفت و برگشت برای تردد خودروها آمادهسازی شدهاست.
امراللهی با بیان اینکه نوسازی بافتهای فرسوده بهویژه در مناطق مرکزی شهر از برنامههای مهم مدیریت شهری است، گفت: امیدواریم با بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاران و تخصیص زمینهای دولتی، شاهد بازآفرینی محلات فرسوده اطراف حرم باشیم.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای رسانه، بر ضرورت ایجاد یادمانها برای تبیین سیره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در قم تأکید کرد.
در ادامه این جلسه، مصطفی ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به پیگیری جدی هوشمندسازی فرآیندها در مدیریت شهری، آن را از اولویتهای مهم شهرداری برای تسهیل ارائه خدمات به شهروندان دانست.
ملایی با تقدیر از تلاش اصحاب رسانه در پوشش وقایع جنگ ۱۲ روزه اخیر، افزود: خبرنگاران با گزارشهای تحلیلی و تبیینی، به افزایش تابآوری و مقاومت مردم در برابر توطئههای دشمنان کمک میکنند و این رسالت موجب همراهی بیشتر مردم و موفقیتهای کشور در عرصههای مختلف میشود.
