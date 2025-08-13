به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در بازدید سرزده از ساختمان تالار فرهنگ و هنر و نشست با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، معاونان این اداره و رؤسای انجمن‌های هنری، خواستار برنامه‌ریزی هدفمند و اجرای طرح‌های مؤثر در حوزه فرهنگ و هنر شد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی مانند «روز قم»، بر ضرورت طراحی چارچوب مناسب این برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: برگزاری مراسم صرفاً یک رویداد سالانه نیست، بلکه باید به تحولات پایدار در جامعه منجر شود.

استاندار قم حمایت از تولیدات هنری و رفع مشکلات فعالان این حوزه را از اولویت‌ها دانست و افزود: حل مشکلات صنف چاپ و نشر و توسعه نمایشگاه‌های تخصصی مانند نمایشگاه کتاب، از برنامه‌های در دست پیگیری است.

بهنام‌جو با تأکید بر رویکرد محله‌محوری در اجرای برنامه‌های فرهنگی، نقش مشارکت مردم در شناسایی نیازها و اولویت‌های محلات را کلیدی عنوان کرد و افزود: تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر با توسعه بازار تولیدات هنری نظیر پوشاک، فیلم و هنرهای تجسمی می‌تواند به رشد اقتصادی استان کمک کند.

وی همچنین با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی جامع برای جذب گردشگر، گفت: متوسط اقامت مسافران در قم کمتر از یک روز است و باید با ارائه خدمات فرهنگی و زیارتی جذاب و برنامه‌های متنوع در تمام فصول، این مدت را افزایش داد.

استاندار قم در پایان از مسئولان و کارشناسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست ایده‌ها و پیشنهادهای خود را برای غنی‌سازی برنامه‌های فرهنگی و افزایش جذابیت‌های گردشگری استان ارائه کنند و بر همکاری بین دستگاه‌ها برای تحقق این اهداف تأکید کرد.