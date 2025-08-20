به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال دختران جوان ایران پس از برگزاری ۱۵ مرحله اردوی آمادهسازی، تهران را به مقصد تاشکند ترک کرد تا در رقابتهای قهرمانی آسیا حضور یابد؛ مسابقاتی که از روز پنجشنبه ۳۰ مرداد آغاز میشود.
در ترکیب اعزامی تیم ملی، چهار بازیکن از استان قم حضور دارند؛ زهرا افشاری، تینا خوشنژاد، فاطمه کریمی و زینب جهانگیری که هر یک از چهرههای شاخص هندبال قم در سالهای اخیر محسوب میشوند.
حضور این چهار ملیپوش، سهم قابل توجهی برای قم در ترکیب تیم ملی رقم زده و بار دیگر ظرفیتهای این استان در رشته هندبال را به نمایش گذاشته است.
تیم ملی ایران در این دوره از رقابتها در گروه B با تیمهای کرهجنوبی، ژاپن، قزاقستان و قرقیزستان همگروه شده است؛ گروهی که به اعتقاد کارشناسان یکی از سختترین گروههای این دوره خواهد بود.
برنامه دیدارهای ملیپوشان کشورمان به شرح زیر است:
پنجشنبه ۳۰ مرداد، ساعت ۱۰:۳۰: ایران – ژاپن
جمعه ۳۱ مرداد، ساعت ۱۶:۳۰: ایران – قزاقستان
یکشنبه ۲ شهریور، ساعت ۱۴:۳۰: ایران – کرهجنوبی
دوشنبه ۳ شهریور، ساعت ۱۰:۳۰: ایران – قرقیزستان
گفتنی است کرهجنوبی پرافتخارترین تیم آسیا با ۱۶ عنوان قهرمانی متوالی است و ژاپن نیز از مدعیان اصلی به شمار میرود. قزاقستان سابقه درخشش در این رقابتها را داشته و قرقیزستان برای نخستینبار در این سطح از مسابقات حضور مییابد.
تیم ملی هندبال دختران جوان ایران در پنج دوره گذشته این مسابقات، یک عنوان نایبقهرمانی و چندین عنوان ششمی و هفتمی کسب کرده و حالا امید دارد با نسل تازهای از بازیکنان، جایگاهی بهتر به دست آورد. کارشناسان بر این باورند که حضور پررنگ بازیکنان قمی میتواند به تقویت ترکیب ملیپوشان کمک کرده و مسیر افتخارآفرینی ایران در هندبال بانوان را هموارتر سازد.
این اعزام در حالی صورت میگیرد که مسئولان ورزش قم از سالهای گذشته سرمایهگذاری ویژهای روی استعدادهای هندبال دختران داشتهاند و موفقیت این چهار ملیپوش، نتیجه مستقیم همین برنامهریزیها و حمایتها ارزیابی میشود.
