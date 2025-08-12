ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان نیازمند مشارکت محلی و تولید محتوای اثرگذار

به گزارش خبرگزاری مهر، نشستی تخصصی در خصوص آمادهسازی پرونده ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان با حضور فریدون فعالی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان، محمدحسن طالبیان، مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و رسول وطندوست در گرگان برگزار شد.
در این نشست محمدحسن طالبیان با بیان اینکه آمادهسازی پرونده ثبت جهانی دیوار نیازمند بسیج همگانی مسئولان ملی و استانی است؛ گفت: ثبت جهانی چنین اثری تنها با تلاش یک نهاد یا سازمان محقق نمیشود و باید همافزایی و همکاری همه دستگاهها و مدیران مرتبط در سطح کشور و استان شکل گیرد.
مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: حتماً باید در این خصوص نشستهای تخصصی و صمیمی در خصوص آگاهسازی جوامع محلی برگزار شود.
طالبیان با اشاره به نقش مردم و ساکنان مناطق مجاور این اثر افزود که مشارکت اجتماعی و درک اهمیت دیوار از سوی جامعه محلی، بهعنوان نخستین پاسداران آن، یکی از پیششرطهای موفقیت در ثبت جهانی است.
مشاور وزیر تأکید کرد: معرفی دیوار بزرگ گرگان نیازمند تولید محتوای خوب و اثرگذار است.
وی در این باره افزود: برای جلب توجه افکار عمومی داخلی و خارجی، باید از ظرفیت رسانهها، تولیدات مستند، محتوای دیجیتال و آثار پژوهشی بهره گرفت تا هویت تاریخی و ارزشهای این سازه باستانی بهدرستی معرفی شود.
طالبیان همچنین خبر داد: به زودی شاهد برداشتهای هوایی در راستای آمادهسازی پرونده ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان خواهیم بود.
وی این اقدام را گامی مهم برای مستندسازی و تهیه نقشههای دقیق و علمی از مسیر و اجزای دیوار دانست.
وی خاطرنشان کرد: دیوار بزرگ گرگان یک اثر ارزشمند برای کشور و استان گلستان است و این اثر گنجینهای است که نهتنها در میراث ملی، بلکه در حافظه تاریخی جهانی جایگاهی ویژه دارد.
در ادامه، رسول وطندوست نیز گفت: با توجه به شرایط موجود، ثبت دیوار بزرگ گرگان نیازمند زمانبندی و فازبندی است که باید برای آن برنامهریزی صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه فرآیند ثبت جهانی یک مسیر طولانی و مرحلهبهمرحله است، افزود: تقسیمبندی کار به فازهای مشخص، امکان مدیریت بهتر و پیشبرد هدفمند پروژه را فراهم میکند.
وی اظهار کرد: بخشهایی از دیوار در گذر زمان دچار فرسایش یا پوسیدگی شده و نیاز به مرمت و بازخوانی معماری و مسیر آن وجود دارد تا هویت و ساختار اثر برای مخاطبان و کارشناسان آشکار شود.
فریدون فعالی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان نیز در این نشست گفت: ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان مطالبه مردم و مسئولان استان گلستان است.
وی این مطالبه را نشانگر اهمیت فرهنگی و تاریخی این اثر در ذهن و قلب مردم استان دانست.
فعالی با اشاره به برنامههای امسال افزود: اولویت و برنامه اصلی اداره کل میراثفرهنگی استان در سال جاری ثبت جهانی دیوار خواهد بود.
وی تأکید کرد: تمام ظرفیتهای کارشناسی و مدیریتی ادارهکل برای پیشبرد این هدف بهکار گرفته میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در خصوص تبلیغات مواریث تاریخی استان برنامهریزی خوبی کردیم که به زودی اجرایی خواهد شد.
وی این برنامهها را فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی و جذب گردشگران داخلی و خارجی به آثار ارزشمند استان عنوان کرد.
فعالی همچنین خبر داد: یکی از قلعههای تاریخی دیوار بزرگ گرگان در روستای قلعهجِیق گمیشان حتماً بازسازی و باز زندهسازی خواهد شد.
وی این اقدام را گامی عملی در مسیر حفاظت و احیای سازههای وابسته به دیوار دانست که به رونق گردشگری منطقه نیز کمک خواهد کرد.
وی گفت: آینده دیوار بزرگ گرگان بسیار روشن است و مردم به زودی شاهد مرمت و احیای یکی از قلعههای تاریخی این اثر ارزشمند خواهند بود.
فعالی با ابراز امیدواری از همکاری همه دستگاهها و مشارکت مردم، آینده این پروژه را نقطه عطفی در معرفی جهانی میراث تاریخی استان ارزیابی کرد.
