به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی، شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران از آغاز رسمی روند ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان خبر داد و گفت: تمامی مستندات و نامههای مربوط به این پرونده تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شده است. طی دیداری که با وزیر انجام شد، بار دیگر بر اهمیت این پروژه تأکید کردند.
وی با اشاره به برنامههای احیای بخشی از این دیوار تاریخی افزود: احیای یکی از قلعههای دیوار گرگان در دستور کار قرار گرفته و با اجرای آن، بخشی از حیات تاریخی این اثر زنده خواهد شد.
فعالی با بیان اینکه جشنواره فرهنگ اقوام امسال با رویکردی منطقهای و بینالمللی برگزار میشود، خاطرنشان کرد: سه کمیته تخصصی برای این جشنواره تشکیل شده که یکی از آنها در مرکز استان به ریاست استاندار و دیگری در مرکز میراث ناملموس ۲۴ کشور به دبیری مؤمنی فعال شده است. کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان و قزاقستان نیز در این دوره، اجرای شبهای فرهنگی خواهند داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی گلستان همچنین از احیای قلعه عاشورا داغ خبر داد و گفت: طرح نورپردازی و ساماندهی اطراف این قلعه نیز به پایان رسیده و پس از جمعآوری داربستها، فعالیتهای تکمیلی آن آغاز خواهد شد. برای این پروژهها در مجموع بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده که رقم قابلتوجهی برای استان محسوب میشود.
فعالی تأکید کرد: طرحهای مرمتی و گردشگری استان به صورت پیوسته در حال انجام هستند و منابع مالی آنها برای سال آینده نیز پیشبینی شده است و طی سه ماه آینده شاهد چهرهای متفاوت از مجموعه دیوار گرگان خواهیم بود.
گرگان-مدیرکل میراث فرهنگی،صنایعدستی و گردشگری گلستان از آغاز فرایند ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان خبر دادوگفت: با تأکید دوباره وزیرمیراث فرهنگی، طرحهای مرمتی و احیایی در این مسیر سرعت گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی، شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران از آغاز رسمی روند ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان خبر داد و گفت: تمامی مستندات و نامههای مربوط به این پرونده تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شده است. طی دیداری که با وزیر انجام شد، بار دیگر بر اهمیت این پروژه تأکید کردند.
نظر شما