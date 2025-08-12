پیگیری نمایندگان مجلس محرک توسعه گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمانخواه عصر سه شنبه در نشستی صمیمانه با نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس پیگیری و تأکید نمایندگان مجلس بر حل معضلات این حوزه را عامل مهمی در توسعه گردشگری استان دانست و اظهار کرد: حمایت‌های نمایندگان مردم در مجلس نقش کلیدی در رونق بخشیدن به صنعت گردشگری ایفا می‌کند.

وی رفع چالش‌ها و تسریع در رسیدگی به امور سرمایه‌گذاران را از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل برشمرد و افزود: رونق‌بخشی به میراث تاریخی، توسعه گردشگری و صنایع‌دستی نه‌تنها به اقتصاد استان کمک می‌کند، بلکه در هویت‌بخشی به استان گیلان نیز نقش اساسی دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی گیلان بر ثبت فوری میراث ناملموس مانند بادام زمینی آستانه و دیگر آثار تاریخی و طبیعی این مناطق تأکید کرد.

وی همچنین گفت: ثبت میراث ناملموس می‌تواند به رونق بازار محلی، افزایش ارزش افزوده محصولات و حتی ایجاد موزه‌های زنده یا جشنواره‌های مرتبط بینجامد.



نجفی: آستانه اشرفیه آماده همکاری است

«ابراهیم نجفی» نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس نیز در ادامه با اشاره به پتانسیل‌های گردشگری این منطقه، از آمادگی کامل شهرداری و سایر نهادهای محلی برای همکاری با اداره‌کل میراث فرهنگی در راستای توسعه پروژه‌های گردشگری خبر داد.