آغاز عملیات اجرایی ایجاد زیرساخت گردشگری در ساحل گروک سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی با اعلام این خبر گفت: ایجاد کمپ گردشگری ساحل گروک با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، با هدف ایجاد زیرساختهای مناسب برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی اجرا میشود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: این پروژه شامل احداث محوطه سازی، مسیرهای دسترسی مناسب و سکوهای نشیمن خواهد بود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به موقعیت منحصربهفرد گروک گفت: ساحل گروک یکی از بکرترین سواحل مکران با چشمانداز زیبا است که ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران دارد و اجرای این طرح میتواند نقش مهمی در معرفی بیشتر منطقه، رونق گردشگری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوامع محلی ایفا کند.
او خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، امکانات ساحلی و رفاهی منطقه ارتقا یافته و گروک به یکی از مقاصد اصلی سفر در هرمزگان و سواحل مکران تبدیل خواهد شد.
