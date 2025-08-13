برگزاری دوره آموزشی «صلح و سازش داوری» در لرستان

غلامرضا گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت گسترش فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیت داوری در حل و فصل دعاوی، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان اقدام به برگزاری دوره آموزشی تخصصی در این حوزه کرده است.

وی افزود: این دوره با حضور ۳۵۰ نفر از وکلا و کارشناسان رسمی در رشته‌های مختلف به صورت آنلاین برگزار شد و هدف آن ارتقای دانش، مهارت و آشنایی بیشتر کارشناسان با فرآیندهای قانونی صلح، سازش و داوری بود.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با اشاره به مدرس این دوره تصریح کرد: دکتر حمیدرضا بوالحسنی، معاون قضائی رئیس کل و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل لرستان، تدریس این دوره را بر عهده داشت و به تشریح مبانی قانونی، روش‌های عملی و تجربیات میدانی در زمینه صلح و سازش و داوری پرداخت.

وی ادامه داد: در این دوره علاوه بر معرفی چارچوب‌های حقوقی و اصول اخلاقی در داوری، مباحثی چون صلاحیت‌های دادگاه صلح، قوانین مرتبط، و شیوه‌های صحیح استفاده از ظرفیت وکلا و کارشناسان رسمی در این روند مورد بررسی قرار گرفت.

گودرزی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در فرآیندهای صلح و داوری می‌تواند نقش مهمی در کاهش حجم پرونده‌های قضائی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایفا کند.

وی بیان کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی موجب هم‌افزایی میان دستگاه قضائی و کارشناسان شده و زمینه را برای بهبود و ارتقای فعالیت دادگاه‌های صلح فراهم می‌کند.