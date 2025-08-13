جهاد کبیر اولویت قطعی امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی شامگاه سه‌شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران با دعا برای سلامتی حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) و تعجیل در فرج ایشان، بر اهمیت توسل به امام زمان (عج) و مقام معظم رهبری تأکید کرد و گفت: دعا و ارتباط قلبی با امام عصر (عج) و ولی فقیه، مایه قوت روحی و بصیرت در مسیر انقلاب اسلامی است.

وی با اهدای صلوات به ارواح مطهر شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ‌های اخیر و شهدای عرصه رسانه، از مقام والای آنان تجلیل کرد و از حضور و همکاری شرکت‌کنندگان در برنامه‌های سپاه و بسیج قدردانی نمود.

محمدی به تبیین ابعاد جهاد تبیین پرداخت و اظهار داشت: جهاد تبیین در سه سطح قابل تعریف است؛ جهاد اکبر یعنی مبارزه درونی و اصلاح نفس، جهاد اصغر به معنای نبرد نظامی، و جهاد کبیر که همان تبیین و تبلیغ اسلام و قرآن در برابر جبهه کفر و باطل است.

وی با اشاره به شرایط حساس امروز، جهاد کبیر را مهم‌ترین وظیفه نیروهای انقلابی دانست و افزود: این نوع جهاد باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد و با اخلاص، صداقت و امانت‌داری دنبال شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه چهارمحال و بختیاری با هشدار نسبت به غفلت در انعکاس صحیح مطالب و اطلاعات، گفت: بی‌دقتی در اطلاع‌رسانی می‌تواند زمینه‌ساز فتنه و آسیب‌های جدی شود؛ لذا باید در انتقال اخبار، صداقت و امانت‌داری رعایت گردد.

وی همچنین خطاب به فعالان رسانه‌ای و فرهنگی، بر لزوم مطالبه‌گری مسئولانه تأکید کرد و گفت: در نقد عملکرد مسئولان باید ادب، احترام و انصاف رعایت شود و در عین حال، حق‌گویی و تذکر نیز فراموش نشود.