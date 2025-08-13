  1. سلامت
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۴

نجات نوزاد ۲۰ روزه پاکستانی از مرگ بر اثر گرمازدگی در مرز شلمچه

سخنگوی سازمان اورژانس کشور، از نجات یک نوزاد ۲۰ روزه تبعه پاکستان که بر اثر گرمازدگی دچار ایست قلبی–تنفسی شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ابوالفضل ماهرخ، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، از نجات یک نوزاد ۲۰ روزه تبعه پاکستان که بر اثر گرمازدگی دچار ایست قلبی–تنفسی شده بود، خبر داد و گفت: این نوزاد هنگام ورود به پایانه مرزی شلمچه با علائم ضعف شدید و کبودی پوست و لب‌ها ناشی از کمبود اکسیژن مشاهده شد و فاقد علائم حیاتی بود. بلافاصله نیروهای اورژانس مستقر در پایانه، عملیات احیا را آغاز و بیمار را به اتاق احیای مرکز بهداشتی درمانی شهید سلیمانی منتقل کردند.

ماهرخ افزود: تلاش سریع و بی‌وقفه تیم احیا منجر به بازگشت علائم حیاتی و بهبود وضعیت تنفسی این نوزاد شد. همچنین تیم‌های مامایی و روانشناسی حاضر در محل، ضمن بررسی وضعیت سلامت مادر، حمایت‌های لازم را به خانواده ارائه کردند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور در پایان اعلام کرد: این نوزاد پس از پایدار شدن شرایط جسمی و تنفسی، با حال عمومی خوب از مرکز درمانی ترخیص شد.

کد خبر 6559064
محدثه رمضانعلی

