به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نادر زرین‌فر، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، با بیان اینکه استفاده از آب آشامیدنی سالم، شست‌وشوی مناسب خرما و مصرف مواد غذایی فاسدشدنی تنها در صورت رعایت زنجیره سرما اهمیت فراوان دارد، افزود: در فصل گرما، باکتری‌ها به‌سرعت تکثیر می‌شوند و می‌توانند موجب بروز اسهال، تهوع، استفراغ و درد شکم شوند؛ این مسئله به‌ویژه برای سالمندان و کودکان می‌تواند عوارض شدیدی به همراه داشته باشد.

زرین‌فر با اشاره به طیف وسیعی از عوامل بیماری‌زا، از جمله باکتری‌هایی مانند سالمونلا که روده بزرگ را درگیر می‌کنند، آمیب‌هایی که موجب اسهال خونی می‌شوند و باکتری‌های مولد اسهال‌های آبکی، خاطرنشان کرد: درمان اولیه این بیماری‌ها معمولاً علامتی است و شامل جبران مایعات و الکترولیت‌های از دست‌رفته می‌شود. در صورت نیاز، بستری و درمان تزریقی نیز انجام خواهد شد.

وی گرمازدگی را از دیگر مشکلات رایج در مسیر پیاده‌روی اربعین دانست و گفت: استفاده از سایه‌بان، کلاه‌های نقاب‌دار، نوشیدن آب فراوان و استراحت در صورت بروز علائم، از اقدامات ضروری برای پیشگیری و درمان گرمازدگی است. این مشکل به‌ویژه در کودکان و سالمندان می‌تواند عوارض جدی به دنبال داشته باشد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه همچنین درباره زخم پای دیابتی در زائران هشدار داد و توصیه کرد: افراد دیابتی از کفش‌های نرم و مناسب استفاده کنند، به شست‌وشوی پا و رعایت بهداشت آن توجه داشته باشند، از محلول‌های قندی برای جبران کم‌آبی استفاده نکنند و کنترل قند خون خود را جدی بگیرند.