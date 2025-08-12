سیدعلی کشاورز، متخصص تغذیه، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره راهکارهای پیشگیری از کاهش اشتها در کودکان در روزهای گرم سال گفت: گرمای محیط اشتهای همه افراد را کاهش میدهد، اما این کاهش در کودکان حساستر و محسوستر است و اگر مشکل قطعی برق نداشته باشیم، باید دمای محیط زندگی را طوری تنظیم کنیم که خنک باشد؛ بهترین محدوده دمایی برای منزل بین ۲۳ تا ۲۵ درجه سانتیگراد است تا افت اشتها به حداقل برسد.
وی افزود: برای کودکانی که در روزهای گرم کمتر تمایل به غذا دارند، میتوان برخی خوراکیها را به شکل خنک ارائه داد، بهعنوان مثال، شیر را بهصورت سرد به آنها داد یا از بستنی بهطور متعادل استفاده کرد و همچنین میوههای تازه و خنک میتوانند هم آب بدن را تأمین کنند و هم اشتها را تحریک کند.
کشاورز با اشاره به اهمیت میانوعدههای مغذی ادامه داد: مغزها از بهترین تنقلات برای کودکان هستند و بادام با کلسیم بالا به رشد استخوانها کمک میکند و پسته منبع غنی آهن است و برای کودکانی که کمخونی دارند بسیار مفید خواهد بود و همچنین فندق و گردو نیز با داشتن روغنهای سالم و امگا ۳، نقش مهمی در رشد مغز و سلامت عمومی کودک ایفا میکنند.
وی ادامه داد: روغن طبیعی موجود در مغزها کیفیت بالایی دارد و مصرف آنها در میانوعده میتواند جایگزین سالمی برای خوراکیهای کمارزش غذایی باشد و اگر والدین دمای محیط را تنظیم و خوراکیهای متنوع، خنک و مغذی را در رژیم غذایی کودک بگنجانند، میتوانند تا حد زیادی از افت اشتها در فصل گرما پیشگیری کنند.
نظر شما