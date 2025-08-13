  1. جامعه
واکنش پلیس به وارونه‌سازی برخی گزارش‌ها توسط رسانه‌های خارج‌نشین

دفتر سخنگوی پلیس به وارونه‌سازی برخی گزارش‌ها توسط رسانه‌های خارج‌نشین واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر سخنگوی پلیس، در پی انتشار اقدامات فراجا در جنگ ۱۲ روزه، برخی رسانه‌های وابسته به دشمن صهیونیستی با درکی ناصحیح از واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی اقدام به وارونه سازی گزارش کردند. به عنوان مثال و در بخشی از این گزارش آمده است که تعداد ۲۱ هزار مظنون در جریان جنگ دستگیر شده‌اند.

واژه مظنون به معنای قطعیت در ارتکاب جرم نبوده و به مانند تمامی پلیس‌های دنیا اقدامی پیشگیرانه برای تأمینِ امنیت عمومی است که بخش بزرگی از مظنونین بازداشت شده پس از بررسی اولیه در محل و بخش دیگر با بررسی‌های تکمیلی در واحدهای انتظامی آزاد می‌شوند.

بنابراین تعداد بسیار کمی از مظنونین پس از احراز قطعیت در جرم با دستور قضائی تحت پیگرد قرار گرفته و بخش قابل توجه آنها اساساً به مرحله قضائی نمی‌رسند.

در واقع این‌گونه رفتارهای رسانه‌ای غیرحرفه‌ای و مبتدیانه صرفاً در جهت وارونه سازی اقدامات بوده که قاعدتاً تأثیری بر خدمتگزاری پلیس به مردم نخواهد داشت.

