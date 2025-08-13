به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در اجرای طرح امنیت محله محور و شناسایی سارقان سابقه دار تیم ضربت سرکلانتری دهم طی انجام بررسی‌های ویژه پلیسی موفق به شناسایی یک نفر سارق سابقه دار شد و مشخصات ظاهری آن در اختیار تمامی واحدهای گشتی قرار گرفت.

سرهنگ موسوی در ادامه افزود: تیم ضربت سرکلانتری دهم حین گشت زنی‌های هدفمند خود، سارق را در حال زاغ زنی خودروهای پارک شده مشاهده و جهت دستگیری سارق سریعاً وارد عمل شدند. سارق با مشاهده مأموران با پای پیاده اقدام به فرار کرده که با هوشیاری و درایت مأموران دستگیر و زمین گیر شد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از بررسی‌های اولیه، سارق به داشتن همدست در سرقت‌هایش اعتراف و مخفیگاه وی شناسایی شد. با کسب مجوز از مقام قضائی، مأموران به مخفیگاه همدست مراجعه و در یک عملیات غافلگیرانه قبل از اینکه متهم شانسی برای فرار داشته باشد، وی را زمین گیر کردند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: هر دو متهم جهت رسیدگی به پرونده و کشف جرایم احتمالی دیگر به مقام قضائی تحویل داده شدند.

سرهنگ موسوی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان محترم بهتر است خودروهای خود را در مکان‌هایی که تردد عابران در آنها بیشتر است پارک کرده و یا از پارکینگ‌های عمومی استفاده کنند.