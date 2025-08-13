  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار خودرو در پایتخت

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک سارق خودرو به همراه همدستش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در اجرای طرح امنیت محله محور و شناسایی سارقان سابقه دار تیم ضربت سرکلانتری دهم طی انجام بررسی‌های ویژه پلیسی موفق به شناسایی یک نفر سارق سابقه دار شد و مشخصات ظاهری آن در اختیار تمامی واحدهای گشتی قرار گرفت.

سرهنگ موسوی در ادامه افزود: تیم ضربت سرکلانتری دهم حین گشت زنی‌های هدفمند خود، سارق را در حال زاغ زنی خودروهای پارک شده مشاهده و جهت دستگیری سارق سریعاً وارد عمل شدند. سارق با مشاهده مأموران با پای پیاده اقدام به فرار کرده که با هوشیاری و درایت مأموران دستگیر و زمین گیر شد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از بررسی‌های اولیه، سارق به داشتن همدست در سرقت‌هایش اعتراف و مخفیگاه وی شناسایی شد. با کسب مجوز از مقام قضائی، مأموران به مخفیگاه همدست مراجعه و در یک عملیات غافلگیرانه قبل از اینکه متهم شانسی برای فرار داشته باشد، وی را زمین گیر کردند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: هر دو متهم جهت رسیدگی به پرونده و کشف جرایم احتمالی دیگر به مقام قضائی تحویل داده شدند.

سرهنگ موسوی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان محترم بهتر است خودروهای خود را در مکان‌هایی که تردد عابران در آنها بیشتر است پارک کرده و یا از پارکینگ‌های عمومی استفاده کنند.

