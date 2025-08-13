لاریجانی: پیوستگی فرهنگی ایران و لبنان روابط دو ملت را تقویت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در بدو ورود به بیروت اظهار کرد: ایران همواره در کنار ملت لبنان خواهد بود.

وی بیان کرد: ایران و لبنان، هر دو دارای تمدنی عمیق هستند و در طول قرون گذشته همواره روابط نزدیکی میان دو ملت برقرار بوده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: پیوستگی فرهنگی میان ایران و لبنان، دلبستگی عاطفی میان مردم دو کشور را تقویت کرده است؛ به‌گونه‌ای که اگر ملت لبنان در رنج باشند، مردم ایران نیز این درد را احساس می‌کنند.

لاریجانی گفت: از دوست گرامی، جناب استاد عزیز، نبیه بری، که مقدمات این سفر را فراهم کردند، قدردانی می‌کنم. امروز نیز دیدارهایی با رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان، نخست‌وزیر و شماری از اندیشمندان و سیاستمداران لبنان خواهم داشت.