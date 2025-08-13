به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فداکار مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر ضرورت دریافت مجوزهای زیست‌محیطی برای ورود و رهاسازی گونه‌های غیربومی جانوری در زیستگاه‌های آبی کشور گفت: هرگونه واردات، خرید و فروش، تکثیر، پرورش و رهاسازی این گونه‌ها بدون ارزیابی علمی و دریافت مجوز رسمی از سازمان حفاظت محیط زیست، می‌تواند به تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و تعادل اکولوژیکی منجر شود.



فداکار افزود: گونه‌های مهاجم معمولاً با ایجاد رقابت غذایی، انتشار بیماری‌ها و شکار گونه‌های بومی باعث کاهش جمعیت و حتی انقراض آن‌ها می‌شوند که این امر صدمات جبران‌ناپذیری به اکوسیستم‌های آبی کشور وارد می‌کند.



وی همچنین یادآور شد که بر اساس قوانین موجود از جمله ماده ۷ قانون شکار و صید، بند «ب» ماده ۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی، ماده ۳ قانون حفاظت و احیای مدیریت تالاب‌ها، ماده ۵ قانون ایمنی زیستی و ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه فعالیت‌های مرتبط با گونه‌های غیربومی نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است.



مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی تأکید کرد: رعایت این ضوابط به حفظ تنوع زیستی، منابع ژنتیکی و اکوسیستم‌های آبی کشور کمک کرده و از خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری خواهد کرد.