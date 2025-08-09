محمد رضا فرح‌بخش، در گفتگو با خبرگزاری مهر از کسب مدال برنز توسط پارسا گلستانی، دانش‌آموز نخبه سیرجانی، در دومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۵ چین خبر داد.



مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: این المپیاد یکی از معتبرترین رقابت‌های علمی جهان در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است که با حضور برترین‌های این عرصه برگزار می‌شود.



وی افزود: تیم ملی ایران در این رقابت‌ها موفق به کسب ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز شد که یکی از این افتخارات متعلق به پارسا گلستانی، دانش‌آموز مدرسه استعدادهای درخشان سیرجان، است.



المپیاد جهانی هوش مصنوعی (IOAI 2025) از ۱۱ تا ۱۷ مردادماه در پکن برگزار شد.



گلستانی که دانش‌آموز رشته ریاضی است، پیش از این نیز مدال نقره المپیاد کامپیوتر کشوری (سال دهم)، مدال طلای کامپیوتر کشوری (سال یازدهم) و مدال نقره المپیاد انفورماتیک آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۵ را کسب کرده و عضو باشگاه دانش‌پژوهان جوان است.



این موفقیت، بار دیگر توانمندی دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی را به نمایش گذاشت.