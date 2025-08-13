به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج بخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد: خدمات سازمان ویژه بازه زمانی سفرهای اربعین از چهارم مرداد شروع شده و تا پایان این دوره ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون ۵۴ گزارش برای پیش بینی وضع هوای شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا در عراق و همچنین مرزهای باشماق در استان کردستان، تمرچین در استان آذربایجان غربی، خسروی در استان کرمانشاه، چذابه و شلمچه در استان خوزستان برای سفرهای زمینی صادر شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: در همین راستا روزانه بیش از یک‌هزار داده و اطلاعات هواشناسی برای سفرهای هوایی در مبادی ورودی و خروجی داخلی و همچنین مقاصد سفر در کشور عراق برای همکاری در تأمین ایمنی سفرهای زائرین امام حسین به وسیله همکاران سازمان هواشناسی تولید شده است.

تاج بخش همچنین به تفاوت‌های اقلیمی در مرزهای عبوری کشور اشاره کرد و گفت: دمای هوا در مرزهای استان‌های شمالی تر حدود ۱۰ درجه خنک‌تر از مرزهای جنوبی است و توصیه ما از دیدگاه شرایط جوی، عبور و مرور از مرزهای باشماق و تمرچین در سفرهای زمینی است.

وی افزود: پیش بینی دمای بیشینه در مرز تمریچین از روز سه شنبه (۲۱ مرداد) تا شنبه (۲۷ مرداد) بین ۳۸ تا ۳۴ درجه سلسیوس است، این در حالی است که دمای هوای امروز مهران بین ۴۸ تا ۵۰ درجه پیش بینی شده است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه این روزها دمای هوای در در بازه زمانی سفرهای اربعین گرم‌تر از مقادیر بلندمدت است، عنوان‌کرد: دمای هوای شبانه روز گذشته مقاصد شهرهای زیارتی عراق نسبت به مقادیر بلندمدت بین سه تا پنج درجه، در مرزهای شمالی کشور بین پنج تا ۶ درجه و مرزهای جنوبی بین ۶ تا ۱۰ درجه سانتی گراد گرم‌تر است.

تاج بخش مسلمان ادامه‌داد: همان گونه که انتظار می‌رفت، بیشینه دمای شهرهای نجف و سامرا در روزهای گذشته ۵۰ درجه سلسیوس نیز رسید.

وی افزود: کنترل کیفی خدمات ما نشان می‌دهد که صحت پیش بینی‌های سازمان هواشناسی کشور از وضع هوای شهرهای زیارتی عراق تاکنون از دقت مناسب برخوردار بوده و با رخدادهای جوی منطبق است.