  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

برپایی «موکب کتاب حسینی» در مرز خسروی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی

برپایی «موکب کتاب حسینی» در مرز خسروی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی

کرمانشاه- سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه از برپایی «موکب کتاب حسینی» در مرز خسروی خبر داد.

پریسا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت ایام اربعین حسینی به همه عاشقان و دلدادگان راه اهل‌بیت (ع) اظهار داشت: «موکب کتاب حسینی» از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به‌عنوان برنامه‌ای فرهنگی با محوریت کتاب و کتابخوانی، در نقاط مختلف مرزی کشور که محل تردد زائران اربعین حسینی است، برپا می‌شود.

وی افزود: در استان کرمانشاه، این موکب با تلاش و همت همکاران حوزه کتابداری در مرز خسروی دایر شده و خدمات فرهنگی متنوعی را ارائه می‌دهد. این خدمات شامل برگزاری مسابقات کتابخوانی، نقالی، پرده‌خوانی و برنامه‌های نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان است.

محمدی با اشاره به اینکه این موکب پذیرای فرزندان زائرانی است که در مسیر پیاده‌روی کربلا یا بازگشت از زیارت عتبات عالیات قرار دارند، تصریح کرد: هدف ما ایجاد فضایی فرهنگی و معنوی برای نسل آینده است تا در کنار حال و هوای معنوی اربعین، با کتاب و فرهنگ مطالعه نیز انس بیشتری پیدا کنند.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد که این فعالیت‌ها مورد توجه زائران و خانواده‌ها قرار گیرد و همه کودکان و نوجوانان در پناه اهل‌بیت (ع) از برکات معنوی این ایام بهره‌مند شوند.

کد خبر 6559282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها