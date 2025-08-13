برپایی «موکب کتاب حسینی» در مرز خسروی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی

پریسا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت ایام اربعین حسینی به همه عاشقان و دلدادگان راه اهلبیت (ع) اظهار داشت: «موکب کتاب حسینی» از سوی نهاد کتابخانههای عمومی کشور بهعنوان برنامهای فرهنگی با محوریت کتاب و کتابخوانی، در نقاط مختلف مرزی کشور که محل تردد زائران اربعین حسینی است، برپا میشود.
وی افزود: در استان کرمانشاه، این موکب با تلاش و همت همکاران حوزه کتابداری در مرز خسروی دایر شده و خدمات فرهنگی متنوعی را ارائه میدهد. این خدمات شامل برگزاری مسابقات کتابخوانی، نقالی، پردهخوانی و برنامههای نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان است.
محمدی با اشاره به اینکه این موکب پذیرای فرزندان زائرانی است که در مسیر پیادهروی کربلا یا بازگشت از زیارت عتبات عالیات قرار دارند، تصریح کرد: هدف ما ایجاد فضایی فرهنگی و معنوی برای نسل آینده است تا در کنار حال و هوای معنوی اربعین، با کتاب و فرهنگ مطالعه نیز انس بیشتری پیدا کنند.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد که این فعالیتها مورد توجه زائران و خانوادهها قرار گیرد و همه کودکان و نوجوانان در پناه اهلبیت (ع) از برکات معنوی این ایام بهرهمند شوند.
