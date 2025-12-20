به گزارش خبرنگار مهر، ویژهبرنامه فرهنگی «شب یلدا» عصر شنبه با حضور پریسا محمدی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه، اعضای کودک و نوجوان کتابخانه و خانوادههای آنان در کتابخانه عمومی آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) برگزار شد.
در این آئین، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه مهم کتابخانهها در پرورش فکری نسل جوان، کتابخانه را محیطی امن، آرام و تأثیرگذار در شکلگیری شخصیت کودکان و نوجوانان توصیف کرد و گفت: حضور کودکان و نوجوانان در کتابخانهها برای ما ارزشمند است و تلاش داریم با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، فضایی شاد، آموزنده و الهامبخش برای آیندهسازان کشور فراهم کنیم.
وی با تأکید بر نقش خانوادهها در موفقیت فرزندان افزود: رضایت والدین از فرزندان، زمینهساز رضایت الهی است و این موضوع میتواند مسیر رشد و پیشرفت آنان را هموارتر کند.
محمدی با قدردانی از همراهی خانوادهها در تشویق فرزندان به حضور در کتابخانهها، خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای فرهنگی بدون اعتماد و مشارکت والدین امکانپذیر نیست و کتابخانهها محلی برای افزایش آگاهی، دانایی و آرامش هستند.
وی در پایان از اعضای کودک و نوجوان خواست با دعوت دوستان خود به کتابخانه، در گسترش فرهنگ کتابخوانی و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی کتابخانهها نقشآفرین باشند.
