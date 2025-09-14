به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه عصر یکشنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، جمعی از مسئولان فرهنگی و اساتید دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه کتاب و کتابخوانی را ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار فرهنگی دانست و اظهار کرد: کرمانشاه با پیشینه غنی تاریخی و ادبی، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای سطح دانش و تقویت سرمایه اجتماعی دارد. زمانی که کتاب و کتابخوانی به صورت محله‌محور دنبال شود، پیوندی عمیق میان مردم، نهادهای محلی و مراکز فرهنگی شکل می‌گیرد و این امر علاوه بر ترویج فرهنگ مطالعه، بستر گفت‌وگوی اجتماعی و همبستگی فرهنگی را نیز فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه کتابخانه‌های محلی و باشگاه‌های کتابخوانی می‌توانند نقش مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی ایفا کنند، افزود: چنین اقداماتی فرصتی برای آشنایی نسل جوان با هویت فرهنگی و ادبیات بومی کرمانشاه فراهم کرده و زمینه پرورش اندیشه‌های خلاق و نقادانه را ایجاد می‌کند. کتاب همچنین می‌تواند به ابزاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در محلات تبدیل شود، چرا که مطالعه سطح آگاهی را ارتقا داده و روحیه گفت‌وگو و حس تعلق اجتماعی را تقویت می‌کند.

محمدی ادامه داد: تحقق این رویکرد نیازمند همکاری شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، سازمان‌های مردم‌نهاد و نویسندگان محلی است. توجه به چنین راهبردی موجب رشد سرمایه فرهنگی و انسانی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با اشاره به وجود ۸۲ باب کتابخانه عمومی فعال و نیروهای متخصص کتابدار در استان، تصریح کرد: این مراکز به عنوان پایگاه‌های فرهنگی-اجتماعی ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های محله‌محور دارند و می‌توانند نقش برجسته‌ای در نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه ایفا کنند.

وی با تاکید بر لزوم تأمین اعتبارات لازم برای توسعه و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها، گفت: کتابخانه شهید آوینی یکی از بهترین کتابخانه‌های شهر کرمانشاه است که به دلیل نشست یکی از سالن‌ها تعطیل شده و اکنون نیازمند مقاوم‌سازی فوری است. این کتابخانه در قلب شهر قرار دارد و می‌تواند با تغییر کاربری به کتابخانه تخصصی مادر و کودک، خدمات ارزشمندی به خانواده‌ها و کودکان ارائه دهد.

محمدی همچنین به تعطیلی کتابخانه عمومی علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) شهر گهواره اشاره کرد و افزود: این موضوع از مطالبات به‌حق مردم است و باید با نگاه ویژه دولت چهاردهم و همراهی مسئولان استانی در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کتابخانه‌های عمومی مأمن آرامش مردم و بستری برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری هستند و توجه ویژه به آنها در راستای مطالبات عمومی و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه، وظیفه‌ای دوچندان برای مسئولان محسوب می‌شود.