۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

توسعه محله‌محور کتاب و کتابخوانی برای ارتقای سرمایه فرهنگی

کرمانشاه- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه گفت: تقویت کتابخانه‌های محلی و اجرای برنامه‌های محله‌محور فرهنگی می‌تواند بستری برای گفتگوی اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و تحقق توسعه پایدار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه عصر یکشنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، جمعی از مسئولان فرهنگی و اساتید دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه کتاب و کتابخوانی را ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار فرهنگی دانست و اظهار کرد: کرمانشاه با پیشینه غنی تاریخی و ادبی، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای سطح دانش و تقویت سرمایه اجتماعی دارد. زمانی که کتاب و کتابخوانی به صورت محله‌محور دنبال شود، پیوندی عمیق میان مردم، نهادهای محلی و مراکز فرهنگی شکل می‌گیرد و این امر علاوه بر ترویج فرهنگ مطالعه، بستر گفت‌وگوی اجتماعی و همبستگی فرهنگی را نیز فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه کتابخانه‌های محلی و باشگاه‌های کتابخوانی می‌توانند نقش مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی ایفا کنند، افزود: چنین اقداماتی فرصتی برای آشنایی نسل جوان با هویت فرهنگی و ادبیات بومی کرمانشاه فراهم کرده و زمینه پرورش اندیشه‌های خلاق و نقادانه را ایجاد می‌کند. کتاب همچنین می‌تواند به ابزاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در محلات تبدیل شود، چرا که مطالعه سطح آگاهی را ارتقا داده و روحیه گفت‌وگو و حس تعلق اجتماعی را تقویت می‌کند.

محمدی ادامه داد: تحقق این رویکرد نیازمند همکاری شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، سازمان‌های مردم‌نهاد و نویسندگان محلی است. توجه به چنین راهبردی موجب رشد سرمایه فرهنگی و انسانی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با اشاره به وجود ۸۲ باب کتابخانه عمومی فعال و نیروهای متخصص کتابدار در استان، تصریح کرد: این مراکز به عنوان پایگاه‌های فرهنگی-اجتماعی ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های محله‌محور دارند و می‌توانند نقش برجسته‌ای در نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه ایفا کنند.

وی با تاکید بر لزوم تأمین اعتبارات لازم برای توسعه و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها، گفت: کتابخانه شهید آوینی یکی از بهترین کتابخانه‌های شهر کرمانشاه است که به دلیل نشست یکی از سالن‌ها تعطیل شده و اکنون نیازمند مقاوم‌سازی فوری است. این کتابخانه در قلب شهر قرار دارد و می‌تواند با تغییر کاربری به کتابخانه تخصصی مادر و کودک، خدمات ارزشمندی به خانواده‌ها و کودکان ارائه دهد.

محمدی همچنین به تعطیلی کتابخانه عمومی علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) شهر گهواره اشاره کرد و افزود: این موضوع از مطالبات به‌حق مردم است و باید با نگاه ویژه دولت چهاردهم و همراهی مسئولان استانی در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کتابخانه‌های عمومی مأمن آرامش مردم و بستری برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری هستند و توجه ویژه به آنها در راستای مطالبات عمومی و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه، وظیفه‌ای دوچندان برای مسئولان محسوب می‌شود.

