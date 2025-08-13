گزارش مدیر امداد پزشکی غزه از وخامت اوضاع بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، دکتر محمد ابوعفش مدیر امداد پزشکی شمال نوار غزه در اظهاراتی تصریح کرد که وضعیت بهداشتی در نوار غزه بسیار دشوار است و تعداد زیادی از بیماران، مجروحان و شهدا روزانه به بیمارستان‌ها می‌رسند.

وی افزود: موارد سوءتغذیه در حال افزایش است و ما در برخورد با مجروحان به دلیل کمبود شدید تجهیزات، داروها و ابزارهای پزشکی لازم با دشواری زیادی روبرو هستیم.

این مسئول بهداشتی غزه تصریح کرد که کادر درمان مجبور است بسیاری از عمل‌های جراحی بیماران را به دلیل عدم وجود اتاق عمل و هدف قرار دادن عمدی کادر پزشکی توسط اشغالگران صهیونیست به تعویق بیندازد.

بنا به گفته وی اشغالگران صهیونیست عمداً بیمارستان‌ها را بمباران می‌کنند، تأسیسات آن‌ها را تخریب می‌کنند و کادر پزشکی را ترور می‌کنند تا شهروندان را تحت فشار گذاشته و زندگی را بر آنها سخت کنند.

از سوی دیگر بر اساس پژوهشی که مجله معتبر «لانسِت» منتشر کرده، نوار غزه با تهدیدی جدید روبه‌روست که ناشی از گسترش بیماری‌های باکتریایی مقاوم به آنتی‌بیوتیک است که می‌تواند منجر به بیماری‌های خطرناک‌تر و انتقال سریع‌تر بیماری‌های عفونی شود. این مطالعه بر پایه بیش از ۱۳۰۰ نمونه گرفته شده از بیمارستان الاهلی در غزه انجام شده است.

پژوهش لانسِت تأکید می‌کند که کمبود شدید تجهیزات و داروهای پزشکی، همراه با جراحت‌های گسترده ناشی از جنگ و ضعف جسمانی ناشی از سوء‌تغذیه، وضعیت بیماران را وخیم‌تر کرده است.

همزمان، روزنامه گاردین به نقل از نماینده سازمان جهانی بهداشت در سرزمین‌های فلسطینی گزارش داد که بیش از نیمی از داروهای حیاتی در غزه به پایان رسیده و هرچند مقادیر محدودی تجهیزات پزشکی وارد این منطقه شده، اما این میزان به‌شدت کمتر از حد مطلوب در غزه است.

«ریک بی‌بر کورن» وضعیت بهداشت عمومی در غزه را فاجعه‌بار توصیف کرده و هشدار داد که گرسنگی و سوء‌تغذیه همچنان به مرگ و بیماری مردم غزه منجر می‌شود.