به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه آی ۲۴ این رژیم گفت: توافقات جزئی دیگر به گذشته پیوستهاند و ما خواهان توافق فراگیر هستیم.
وی اضافه کرد: من میخواهم تمام اسرا را در چارچوب پایان دادن به جنگ بازگردانم. جنگ با شروطی که ما تعیین میکنیم پایان مییابد!
نتانیاهو گفت: جریانهای راست گرا و چپ گرا اعتراضاتی دارند اما آن کسی که تصمیم گیرنده است من هستم.
در حالی که نظرسنجیهای صورت گرفته در اراضی اشغالی حاکی از کاهش شدید جایگاه نتانیاهو در میان صهیونیستها است وی مدعی شد که صهیونیستها معتقدند او میتواند امنیت و صلح را محقق سازد.
لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی بعد از گذشت ۲ سال از تجاوز به غزه و کشتار وحشیانه دهها هزار فلسطینی در این باریکه هنوز نتوانسته به اهداف خود یعنی بازگرداندن اسرای صهیونیست و نابودی کامل حماس دست پیدا کند.
