اعتراف واشنگتن به خشونت شدید رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر اعلام کرد که خشونت اسرائیل علیه فلسطینیان در کرانه باختری به بالاترین سطح روزانه از سال ۲۰۰۵ میلادی رسیده است.
در این گزارش آمده است: گزارشهایی درباره ناپدید شدن شهروندان فلسطینی توسط اسرائیل یا از طرف آن وجود دارد و بیشتر فلسطینیان در جریان حملات نظامیان صهیونیست به غزه بازداشت و سپس به اسرائیل منتقل شدهاند.
آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روز سه شنبه در پیامی رسمی خطاب به نماینده رژیم صهیونیستی در این سازمان، از احتمال وقوع خشونت جنسی علیه فلسطینیها در زندانهای اسرائیل ابراز نگرانی کرد.
وی از مقامات رژیم صهیونیستی خواست تا با صدور دستورالعملهای روشن و الزامآور، از هرگونه خشونت جنسی در بازداشتگاهها و مراکز زندان به طور کامل جلوگیری کنند.
