خبرنگاران انعکاس دهنده حقایق هستند؛ ماشین آلات در راه شهر پول

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزایی صبح چهارشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران گفت: خبرنگاری تنها یک حرفه نیست، بلکه مسئولیتی سنگین است که با شجاعت و صداقت بر دوش گرفتهاند. قلم تنها ابزاری برای نوشتن نیست بلکه چراغی است که تاریکیهای نادیده را روشن میکند و راه را برای رسیدن به عدالت و پیشرفت همواره میسازد.
وی افزود: روز خبرنگار روز گرامیداشت تعهد و صدای آزاد است. چه زیباست که در این مسیر گامی بلند بردارید. همچنان که حکیم فردوسی فرمود: چو ایران نباشد تن من مباد، این جمله در دل هر خبرنگاری برای بیان حقیقت و روشن کردن مسائل مهم نقش آفرین است.
شهردار پول ادامه داد: خبرنگاران پل ارتباط میان مردم و مسئولان هستند و به عنوان انعکاسدهنده حقایق و الهامبخش تغییر و رشد، در شرایط حساس کنونی کشور عزیزمان که با چالشهای زیادی روبهرو است، میتوانند در توسعه و پیشرفت کشور نقش مؤثری ایفا کنند.
خزایی تصریح کرد: در شهر پول، شهرداری و شورای اسلامی اهدافی در حوزههای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی دنبال میکند که شامل توسعه زیرساختها و بهسازی فضای شهری، گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری و ارتقای همبستگی اجتماعی است.
وی در پایان اظهار داشت: از همه اصحاب رسانه دعوت میکنیم که با نگاهی منصفانه و همدلانه، صدای واحدی برای آبادانی و توسعه شهر و کشور عزیزمان باشیم و قلمها را در مسیر عدالت، اخلاق و امید به حرکت درآوریم. امیدوارم با همدلی و نگاهی رو به جلو، آیندهای روشنتر برای شهر و کشورمان بسازیم.
ماشین آلات در راه پول است
محمدرضا خزایی، رئیس شورای شهر پول، از تلاشهای بیوقفه و اقدامات عمرانی شهردار تقدیر و تشکر کرد و با اشاره به برخی از پروژههای مهم شهرداری گفت: در این مدت شهرداری با تلاشهای فراوان توانسته است ماشینآلات شهرداری را تکمیل کند.
وی افزود: در حال حاضر دو یا سه دستگاه ماشین دیگر نیز در راه هستند که به زودی به جمع ماشینآلات شهرداری افزوده خواهند شد. این اقدام باعث تسریع در روند پروژههای عمرانی و خدماترسانی به شهروندان خواهد شد.
وی همچنین به پروژههای مختلفی که تحت نظارت شهردار در حال انجام است اشاره کرد و گفت: یکی از پروژههای بسیار مهم، ساخت کانال جمعآوری آبهای سطحی است زیرا در بارندگیها مشکلات بسیاری داشتیم و آسفالت معابر به سرعت از بین میرفت. اما با اجرای این پروژه، مشکل آبهای سطحی تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
خزایی همچنین از اقدام شهردار در بهبود وضعیت دیوارههای اطراف مسیرهای شهری نیز سخن گفت و افزود: دیوارهای سمت مزار شهدا که وضعیت بسیار نامساعدی داشتند، به طور کامل تعمیر و بازسازی شدند. همچنین دیوارههای اطراف امامزاده و دیوارههای پایینتر که نیاز به ترمیم داشتند، در دست انجام است.
وی در ادامه گفت: پروژه پلها نیز در حال پیشرفت است. یک پل به طور کامل تخریب و بازسازی خواهد شد، و برای پل دیگر نیز دیوارهها در حال ساخت هستند. پیمانکار مشخص شده و کار خود را آغاز کرده است.
در پایان، رئیس شورای شهر پول گفت: با توجه به تمامی این اقدامات، امیدواریم که پروژههای آسفالت نیز امسال با کیفیت مطلوب انجام شوند.
این سخنان در حضور جمعی از اعضای شورای شهر و مسئولین محلی مطرح شد و نشاندهندهی پیشرفتهای قابل توجه در شهر پول بود.
این مراسم در حضور جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانهای شهر پول برگزار شد و به پاس زحمات و تلاشهای شبانهروزی خبرنگاران، از آنان قدردانی به عمل آمد.
نظر شما