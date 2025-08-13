روش محاسبه رفع تعهدات ارزی اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات جلسه سی و سوم کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: نظر به اینکه روش محاسبه رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات از سال ۱۴۰۲ و پس از آن کوتاژ محور است، لیکن در مواردی مازاد برگشت ارز سنوات قبل صادر کنندگان برای رفع تعهد کوتاژهای سال ۱۴۰۲ نیز اعلام شده است، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور حفظ حقوق صادر کنندگان مقرر گردید ارز برگشتی در سنوات قبل از سال ۱۴۰۲ که بابت رفع تعهد صادرات ۱۴۰۲ به صورت کوتاژ محور لحاظ شده باشد در محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت استفاده از معافیت مالیاتی منظور خواهد شد.