  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

روش محاسبه رفع تعهدات ارزی اصلاح شد

روش محاسبه رفع تعهدات ارزی اصلاح شد

ارز برگشتی در سنوات قبل از سال ۱۴۰۲ که بابت رفع تعهد صادرات ۱۴۰۲ به صورت کوتاژمحور لحاظ شده باشد در محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت استفاده از معافیت مالیاتی منظور خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات جلسه سی و سوم کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: نظر به اینکه روش محاسبه رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات از سال ۱۴۰۲ و پس از آن کوتاژ محور است، لیکن در مواردی مازاد برگشت ارز سنوات قبل صادر کنندگان برای رفع تعهد کوتاژهای سال ۱۴۰۲ نیز اعلام شده است، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور حفظ حقوق صادر کنندگان مقرر گردید ارز برگشتی در سنوات قبل از سال ۱۴۰۲ که بابت رفع تعهد صادرات ۱۴۰۲ به صورت کوتاژ محور لحاظ شده باشد در محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت استفاده از معافیت مالیاتی منظور خواهد شد.

روش محاسبه رفع تعهدات ارزی اصلاح شد

کد خبر 6559301
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها