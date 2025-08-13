به گزارش خبرنگار مهر، حسین رجبپور صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی که در محل ناحیه مقاومت بسیج بیجار برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی اظهار کرد: رسانهها در میدان امروز، نقشی فراتر از بسیاری از تجهیزات و امکانات نظامی ایفا میکنند و صدای حقطلبانه ملت ایران را به جهان مخابره میسازند.
وی افزود: انقلاب اسلامی از آغاز نهضت امام خمینی (ره) تاکنون همواره با دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی روبرو بوده است.
وی تاکید کرد: خبرنگاران و رسانهها در طول این مسیر، هم در دوران دفاع مقدس و هم در نبرد رسانهای امروز، شهدایی تقدیم کردهاند که جان خود را در راه رساندن پیام حق فدا کردند.
رجبپور بیان کرد: در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، ملت ایران بهطور مستقیم در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاد و این مقابله در کنار مذاکره، نشان داد که قدرت دفاعی، اراده سیاسی و همافزایی رسانهای میتواند در برابر فشار دشمن ایستادگی کند.
فرمانده سپاه بیجار رسانه را «بازوی توانمند دفاع از کشور» دانست و گفت: همانطور که نیروهای مسلح از مرزها حراست میکنند، خبرنگاران نیز با قلم و بیان خود در خط مقدم جهاد تبیین هستند و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به دنیا نشان میدهند.
وی با تاکید بر اینکه «حق ماندنی است»، تصریح کرد: خبرنگاران باید با تعهد، شجاعت و دقت، واقعیتها را بازگو کرده و مراقب باشند تا جایگاه و کلماتشان در مسیر تقویت نظام و ارزشهای انقلاب بهکار گرفته شود.
رجبپور با تاکید بر نقش راهبردی رسانه در عرصه جهاد تبیین گفت: خبرنگاران با شجاعت و تعهد در خط مقدم دفاع از ارزشها و اقتدار نظام اسلامی قرار دارند.
