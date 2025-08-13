به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فکری نشست با مسئولان روابط عمومی هیئت‌های ورزشی و رابطین خبری سمن‌های استان اردبیل گفت: با تمام توان از برگزاری کارگاه‌های اطلاع‌رسانی و تقویت روابط عمومی حمایت می‌کنیم و آماده پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی برای سازمان‌های مردم‌نهاد و ادارات ورزش و جوانان هستیم.



وی با اشاره به نقش روابط عمومی‌ها در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی گفت: در دنیای امروز، اطلاع‌رسانی به‌موقع یک ضرورت است، نه یک انتخاب.



فکری تاکید کرد: روابط عمومی هیئت‌های ورزشی و سمن‌ها باید انعکاس فعالیت‌های خود را در اولویت قرار دهند تا شاهد رشد سرمایه اجتماعی و توسعه فعالیت‌های جوانان در عرصه ورزش و فرهنگ باشیم.



بتول حسین‌زاده مدیر روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز با بیان اینکه مشارکت فعال در کارگاه‎‌ها، نشانه تعهد و مسئولیت‌پذیری نسبت به توسعه و ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی ورزش استان است، گفت: تبادل تجربیات و بهره‌گیری از فرصت‌های آموزشی، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه رسانه‌ای ورزش و جوانان استان خواهد بود.



وی با تأکید بر ضرورت همراهی کامل همه هیئت‌ها و ادارات، افزود: متأسفانه برخی روابط عمومی‌ها اهمیت دوره‌های تخصصی را نادیده گرفته و فعالیت‌های رسانه‌ای خود را محدود به انتشار پست‌ها و استوری‌های پراکنده در شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند. این رویکرد در بلندمدت موجب تضعیف جایگاه روابط عمومی آن مجموعه‌ها و کاهش اثربخشی اطلاع‌رسانی خواهد شد.



حسین‌زاده با تاکید بر اینکه حضور مستمر در برنامه‌های آموزشی، رعایت اصول حرفه‌ای در تهیه و انتشار اخبار و تعامل مستمر با روابط عمومی اداره‌کل، از مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد هیئت‌ها و ادارات در شش‌ماهه دوم سالجاری خواهد بود، گفت: هدف نهایی ما، ایجاد هماهنگی، استانداردسازی فرآیند اطلاع‌رسانی و ارتقای اعتبار رسانه‌ای ورزش و جوانان استان اردبیل است.