تمهیدات برای پذیرایی از زوار به صورت شبانه روزی در مرز مهران فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مرز مهران اظهار کرد: از بامداد امروز تا ساعت ۱۰ صبح، ۹۳ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده‌اند و از ابتدای ماه صفر تاکنون نیز بیش از ۲ میلیون و ۵۶۵ هزار نفر از این مرز عبور کرده‌اند.

وی با اشاره به نزدیک شدن به پیک بازگشت زوار، افزود: امروز شاهد افزایش سه تا چهار برابری تردد بازگشت زوار نسبت به اعزام هستیم.

کرمی همچنین از بازدید چراغی، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، از مرز مهران خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای پذیرایی از زوار و تأمین آب آشامیدنی به صورت شبانه‌روزی فراهم شده است.

استاندار ایلام با بیان اینکه سیستم حمل و نقل با نظم و هماهنگی خاصی در حال فعالیت است، تصریح کرد: احداث ۵۰ هزار متر مربع سایبان دائم و ۳۰ هزار متر مربع سایبان موقت به همراه مه‌پاش در مرز و مسیر تردد زوار، دمای هوا را به طور محسوسی خنک‌تر کرده است.

وی افزود: این اقدامات باعث شده تا زائران با آسودگی خاطر از مرز مهران، که نزدیک‌ترین و پرطرفدارترین مرز به عتبات عالیات است، وارد کشور شوند..

کرمی در خصوص خدمات حمل و نقل، بیان کرد: ااتوبوس‌های درون شهری و برون شهری به وفور در اختیار زائران قرار گرفته تا به مقصد خود سفر کنند. همچنین هست هزار دستگاه اتوبوس از ابتدای بازگشایی پایانه برکت به سراسر کشور اعزام شده‌اند که روزانه بیش از ۱۱۰۰ اتوبوس (معادل ۳۳ هزار نفر) جابجا می‌کنند.

وی از زائرانی که با خودروی شخصی سفر کرده‌اند، درخواست کرد: پس از ورود به کشور، حداقل یکی دو ساعت در مواکب و مکان‌های پیش‌بینی شده برای استراحت و پذیرایی، توقف کرده و سپس به سمت مقصد خود حرکت کنند تا سفری امن و سلامت داشته باشند.

استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اربعین امسال در تقویم ایران پنجشنبه و در تقویم عراق جمعه است، جلسه‌ای با موکب‌داران برگزار خواهد شد تا خدمات‌رسانی به زائران تا دو سه روز پس از کنگره عظیم اربعین ادامه یابد و زائرانی که دیرتر می‌رسند نیز از خدمات مواکب بهره‌مند شوند.