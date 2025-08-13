۳ جایگاه سوخت سیار در مرز تمرچین مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت حاجی زاده با اشاره به اینکه سه جایگاه سوخت (نفت‌گاز و بنزین) سیار در پایانه مرز تمرچین پیرانشهر مستقر شد. است،، گفت: همزمان با اعزام زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین پیرانشهر یک دستگاه تانکر سیار نفت‌گاز برای ارائه خدمات به خودروهای سنگین مخصوص تدارکات مواکب و اتوبوس‌هایی که زائران را جابجا می‌کند، مستقر شده است.

وی اضافه کرد: همچنین ۲ دستگاه تانکر سیار ۲ هزار لیتری بنزین برای تأمین سوخت خودروهای سواری که در محدوده پایانه مرزی تمرچین فعالیت می‌کنند، مشغول فعالیت است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: در مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی پنج جایگاه شامل یک جایگاه در شهرهای بوکان، مهاباد، نقده و ۲ جایگاه در پیرانشهر جهت ارائه خدمت به زائران اربعین حسینی در این ایام به صورت ویژه فعالیت می‌کنند.