به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، حمیدرضا حاجیبابایی ضمن قدردانی از عملکرد و اهتمام بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات و پرهیز از سرمایهگذاری سپردههای مردمی در سایر بخشها، گفت: سرمایه بانکها باید تا جایی که افزایش تورم را در پی نداشته باشد، تقویت شود؛ در مجلس شورای اسلامی تلاش میکنیم تا از راههای مختلف، بهویژه مولدسازی داراییهای راکد و اجرای سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، زمینه افزایش سرمایه بانکهای تخصصی از جمله بانک کشاورزی را فراهم کنیم.
نایبرئیس مجلس با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود گفت: بر اساس سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، تمامی بانکها مکلف شدهاند حداقل ۱۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند؛ این اقدام میتواند ظرفیت تأمین مالی بخش کشاورزی را به مراتب افزایش دهد.
وی همچنین تصویب قانون مولدسازی داراییهای دولت در مجلس را یکی از راهکارهای افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها عنوان کرد و افزود: این قانون فرصتی است تا بانکها املاک و داراییهای مازاد خود را به سرمایه تبدیل کنند و توان خود را برای حمایت از تولید، بهویژه در بخش کشاورزی، افزایش دهند.
حاجیبابایی دغدغه بانک کشاورزی در حمایت از بخش کشاورزی و پرهیز از بنگاه داری را گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات اقتصادی جامعه و شایسته قدردانی دانست و از اقدامات و خدمات بانک کشاورزی به ویژه در استان همدان قدردانی کرد.
نظر شما