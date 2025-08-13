به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، سیدمحمدمهدی هادوی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان ماشینسازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، در ادامه سلسله بازدید از شرکتهای فناور، به همراه جمعی از کارشناسان این ستاد از شرکت دانشبنیان «آراد کنترل» مستقر در پارک علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران بازدید کرد و با فعالان این شرکت به گفتوگو نشست
شرکت آراد کنترل با تخصص در طراحی و پیادهسازی سامانههای پایش وضعیت و تحلیل داده در صنایع، موفق شده است با استفاده از فناوریهای نوین، میزان خرابی تجهیزات و توقف خطوط تولید را به حداقل برساند. بر اساس برآوردهای انجامشده، استفاده از این سامانهها سالانه تا دو میلیون دلار صرفهجویی اقتصادی برای کشور به همراه دارد.
محصول شاخص این شرکت، یک نرمافزار تحلیلگر آفلاین است که بدون وابستگی به اینترنت و از طریق شبکههای فیبر نوری و ارتباط رادیویی سیمی، دادههای عملیاتی تجهیزات صنعتی را جمعآوری و تحلیل میکند. این نرمافزار با ایجاد بانکهای اطلاعاتی دقیق، امکان تحلیل سریع خرابیها، تصمیمگیری فنی مؤثر و اجرای برنامههای نگهداری پیشگیرانه را فراهم میسازد.
این شرکت تاکنون همکاریهای موفقی با صنایع معدنی و فولادی، از جمله شرکتهایی نظیر اکسین صنعت (بندر چابهار) و کانیمس داشته و در حال توسعه زیرساختهای خود برای ارائه خدمات در سطح ملی است.
در جریان بازدید، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان ماشینسازی با اشاره به اهمیت توسعه سامانههای پایش وضعیت و کاهش وابستگی صنایع به فناوریهای خارجی گفت: نوآوریهای فناورانه شرکتهایی مانند آراد کنترل، نهتنها موجب صرفهجویی ارزی قابلتوجه میشود، بلکه زمینه ارتقای بهرهوری، کاهش خاموشیهای اضطراری و بهبود مدیریت داراییهای صنعتی را فراهم میکند. حمایت از چنین ظرفیتهایی باید در اولویت برنامههای توسعه فناوری کشور قرار گیرد.
هادوی همچنین پیشنهاد کرد که این شرکت با عضویت در انجمنهای تخصصی صنعت و آغاز فرآیندهای رسمی همکاری با ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان ماشینسازی، دامنه فعالیتهای خود را گسترش دهد.
به گفته وی، ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان ماشینسازی آماده است با همکاری شرکتهای فناور توانمند، مسیر تجاریسازی فناوریهای پیشرفته صنعتی را تسهیل کرده و بازار داخلی و صادراتی محصولات آنها را گسترش دهد.
