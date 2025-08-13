  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

اکران فیلم‌هایی درباره گیزلا سینایی و فرح اصولی از خسرو سینایی

همزمان با برپایی نمایشگاه «به گزارش زنان»، سه مستند درباره گیزلا سینایی، فرح اصولی و فرزانه اسعدی یکشنبه ۲۶ مرداد در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه هنرهای معاصر تهران، روز ۲۶ مرداد و همزمان با برپایی نمایشگاه «به گزارش زنان»، فیلم «گیزلا» به کارگردانی خسرو سینایی نمایش داده می‌شود. این مستند ۲۲ دقیقه‌ای محصول سال ۱۳۷۲، نگاهی به زندگی شخصی و هنری گیزلا وارگا سینایی، نقاش ایرانی-مجاری دارد. وی پس از ازدواج با خسرو سینایی در سال ۱۳۴۶ به تهران آمد.

فیلم دوم، «میان سایه و نور» ساخته خسرو سینایی، به بررسی اندیشه‌ها، سبک و آثار فرح اصولی می‌پردازد؛ هنرمندی که فرم معنادار بیان خود را در سنت غنی هنر ایران یافته است. این اثر ۲۶ دقیقه‌ای در سال ۱۳۸۱ تولید شده است.

در ادامه، مستند «هم‌نفس با سنگ» به کارگردانی مریم نوابی‌نژاد از مجموعه «صد زن به روایت صد زن» به نمایش درمی‌آید. این فیلم ۲۴ دقیقه‌ای، زندگی و آثار فرزانه اسعدی، مجسمه‌ساز متولد ۱۳۴۲ و فارغ‌التحصیل رشته گرافیک را روایت می‌کند. این اثر محصول سال ۱۴۰۳ است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای این آثار به موزه هنرهای معاصر تهران، واقع در خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله مراجعه کنند. حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.

