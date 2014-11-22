هنرمندان با «سفرنامه» گیزلا سینایی همراه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که با چاپی نفیس و در 7 بخش ارائه شده است، نقاشی های گیزلا وارگا سینایی را در طول فعالیت حرفه ای او نشان می دهد. در ابتدای هر فصل نیز شعری از خسرو سینایی همسر این نقاش دیده می شود که با حال و هوای هر فصل مرتبط است.



گیزلا وارگا سینایی در آیین رونمایی سفرنامه گفت: با وجود اینکه ریشه هایم در کشور مجارستان است اما در 50 سالی که در ایران زندگی می کنم، تمام خاطرات و لحظه های خوب من و هر آنچه که مربوط به هنر باشد، در ایران شکل گرفته است.



وی در ادامه با اشاره به مضمون سفرنامه، فعالیت های هر هنرمند را به سفری توصیف کرد که او در زندگی طی می کند و در نهایت مسیر زندگی هنرمند را نشان می دهد.



در بخش دیگری از این مراسم که با حضور یولا پتّو سفیر مجارستان و آقای یولیوس گویو، سفیر لهستان همراه بود، هنرمندان و اساتید رشته های گوناگون هنری، اهدای نشان لیاقت کشور مجارستان به گیزلا وارگا سینایی را به وی تبریک گفتند.



خسرو سینایی با اشاره به این قدردانی گفت: اهدای نشان لیاقت مجارستان از سوی پارلمان این کشور نشان می دهد گیزلا وارگا تنها در ایران بلکه در کشور خودش نیز شناخته شده است.



در ادامه آیین رونمایی فیلم «گیزلا» که خسرو سینایی نزدیک به 20 سال پیش در مورد زندگی و فعالیت های گیزلا وارگا ساخته بود برای اولین بار به نمایش درآمد. این فیلم 3 بار در طول مراسم نمایش داده شد و با تشویق مهمانان همراه بود.



گالری سین واقع در شهرک غرب در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه این هفته نیز پذیرای بازدیدکنندگان از کتاب ها و آثار گیزلا وارگا سینایی خواهد بود.



از هنرمندان و مدیرانی که در این مراسم شرکت کرده بودند می توان به سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، لوریس چکناواریان، جواد مجابی، پری صابری، بیژن بیژنی، صدیق تعریف، مهدی احمدی، محمدرضا اصلانی، حمیدفرخ نژاد، همایون ارشادی، غلامرضا نامی، ایرج حسابی و محمدعلی اینانلو اشاره کرد.